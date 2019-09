Juventus | per giugno interesserebbero diversi parametri zero fra cui De Gea e Alderweireld

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre, ma le voci sul mercato restano sempre molto attuali, soprattutto in questo weekend dedicato alle nazionali. Una delle società che dovrà fare un gran lavoro soprattutto dal punto di vista delle cessioni è la, con Sarri che si ritrova una rosa ricca di giocatori e formata anche da qualche scontento. Due su tutti, Mandzukic ed Emre Can, esclusi dalla lista Champions League dal tecnico toscano ma che probabilmente a gennaio potrebbero lasciare Torino. Il tedesco piace al Paris Saint Germain mentre il croato, a meno che non accetti un'offerta entro settembre in campionati come quello del Qatar, potrebbe considerare un trasferimento in Premier League, con il Manchester United che ad agosto era interessato....

