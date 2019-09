Governo Conte 2 | con il calo dei tassi sui Btp possibili risparmi fino a 11 miliardi in

Governo Conte 2 - l’agosto dei due Mattei e delle loro mosse ‘geniali’ : La storia Sul “ribaltone politico di Ferragosto”, che quest’anno ha sconvolto l’italica usanza dei nostri vacanzieri, politici e non, e che comunque costituisce una primizia anche per il nostro machiavellico modo di gestire le attività istituzionali, si è già scritto di tutto. Un tutto però che ciascuno ha raccontato secondo i suoi gusti e le sue convenienze, lasciando quindi nel pubblico dubbi e sospetti sia sulla sua genesi che sulla sua ...

Governo - patto in cinque punti Pd-M5s per riformare la Costituzione e dare al Conte bis l’orizzonte della legislatura : Dal taglio dei parlamentari al “pacchetto” di riforme costituzionali, che comprenda anche la legge elettorale in senso proporzionale, la fiducia congiunta e la “sfiducia costruttiva” al Governo, la riduzione dei delegati regionali, i governatori a Palazzo Madama e la parificazione dei requisiti di elettorato. In altre parole, un’autentica revisione della materia ordinamentale. Il tutto da sottoporre a un doppio ...

La fiducia al Governo Conte bis : i numeri alla Camera e al Senato : Quali sono i numeri in Parlamento sui quali potrà contare il governo Conte bis? Partito Democratico, Liberi e Uguali e Movimento 5 Stelle sono autosufficienti sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica? Proviamo a fare due calcoli e a capire quali possano essere gli scenari più probabili nei prossimi mesi.Continua a leggere

Fontana : «Conte dimentica il Nord. Il Governo dia un segnale» : Il governatore leghista della Lombardia rilancia: «Se non ci sarà concessa la competenza sulla scuola, la Regione è pronta a varare una sua legge»

Confindustria al Governo Conte : “Non chieda più deficit all’Europa” : Il Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia parla dal Forum Ambrosetti di Cernobbio e si dice ottimista sul futuro del governo Conte bis, ma avverte Partito Democratico e Movimento 5 Stelle in vista della manovra: "La prima cosa da non fare è quella di chiedere più deficit per finanziare la politica corrente".Continua a leggere

I primi 100 giorni del Governo Conte all’Inter. Adesso si punta all’Europa : Il Governo Conte festeggia i suoi primi 100 giorni all’Inter. Arrivato il 31 maggio per Antonio Conte è arrivato il momento dei primi bilanci. La fiducia dei tifosi e alta e la squadra sembra al completo. Il primo obiettivo era stato già raggiunto con l’insediamento dell’allenatore sulla panchina nerazzurra, che aveva nuovo entusiasmo alla piazza e agli investitori. Nei primi 100 giorni il Governo del cambiamento ha creato un ...

Governo Conte 2 - si è fatta di necessità virtù : In attesa di fatti e provvedimenti concreti, che dire del nuovo Governo giallorosso? Si è fatta di necessità (la rottura di Matteo Salvini in un delirio d’onnipotenza agostano, un autogol da antidoping) virtù (ho sempre considerato l’alleanza 5s-Pd ben più naturale di quella con la Lega, da realizzarsi già all’indomani del voto del 4 marzo). Di necessità virtù anche nella composizione del Governo: – Bene la riconferma di Giuseppe ...

Silvio Berlusconi : “Salvini è incomprensibile - ma chi aiuta il Governo Conte è fuori da FI” : Alla vigilia del primo voto di fiducia per il governo Conte bis, Silvio Berlusconi avverte i suoi parlamentari, provando a mettere a tacere le voci che vogliono un "aiutino" da parte di Forza Italia alla maggioranza. E su Salvini dice: "A volte è incomprensibile, non parla mai di centrodestra".

Governo Conte 2 - Paragone : 'Operazione contro cittadini - tra senatori M5S malumore cresce' : Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, come è noto, hanno trovato un accordo politico per formare una nuova maggioranza e sostenere il Governo appena nominato e presieduto da Giuseppe Conte. Il voto della piattaforma Rosseau ha levato d'impaccio i dirigenti pentastellati rispetto alla direzione politica da intraprendere nello sviluppare un'intesa con i dem. C'è chi, tuttavia, come Gianluigi Paragone, senatore grillino, ha già annunciato ...

Sondaggi politici - Governo M5sPd non piace agli italiani : ma Conte supera nel gradimento Salvini : Gli ultimi Sondaggi mettono in luce lo scarso gradimento degli italiani per il neo-nato governo Conte 2: l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd non piace agli elettori. Allo stesso tempo, però, sale il gradimento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che gode di una fiducia maggiore di Matteo Salvini, ora in calo.

Il Governo Conte dichiara guerra alle grandi navi a Venezia : Il governo Conte annuncia tempi brevi per il divieto di passaggio delle 'grandi navi' a Venezia, tanto discussa negli ultimi anni, soprattutto dopo l'incidente in Laguna che ha coinvolto una nave da crociera e un battello turistico. E lo fa per bocca, anzi per tweet, del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini: "Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del ...

Conte 2 - il clima entra in un programma di Governo. Ma basta con la retorica della ‘crescita green’ : Durante la crisi di governo, qualunque persona avesse a cuore l’emergenza climatica e il problema del riscaldamento globale aveva solo un timore: che si andasse al voto senza un accordo Pd-5stelle, con conseguente vittoria di una destra non solo irrispettosa dei diritti umani e dei migranti ma anche indifferente, nel migliore dei casi, alla questione climatica. Per fortuna così non è stato. E nel programma che i 5stelle hanno stilato insieme al ...

Il nuovo Governo Conte e l'incidenza della crisi sul peso dei partiti : All'indomani del giuramento al Quirinale, l'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, ha analizzato l'opinione degli italiani sul nuovo Governo: il 53% afferma di avere fiducia nel Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; critico appare invece il giudizio di poco più di 4 italiani su 10. "La crisi politica aperta da Salvini l'8 agosto scorso - spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento - ha inciso in modo ...

Sondaggio | Il Governo Conte II non piace al 52% degli italiani : Il 45% prevede un esecutivo di pochi mesi. Il provvedimento più atteso (71%) è una manovra in favore dei ceti deboli. Solo l’11% chiede un cambio sui migranti