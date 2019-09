Wanda Nara | “Nella storia tra Mauro Icardi e l’Inter non sono io la cattiva Sono quella

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2019) Una delle donne più chiacchierate di questa estate è stata senz’altro lei:, l’argentina che sogna di diventare una starlette televisiva e che nel frattempo si occupa del futuro professionale di, suo marito. Secondo i tifosi dell’Inter (e non solo secondo loro) sarebbe stata lei la causa del divorzio tra il club neroazzurro e il calciatore argentino, ormai ex capitano della squadra. “Hanno detto che facevo del male a mio marito, il padre dei miei figli. Le persone ragionano quando parlano? Come posso non volere il bene di? Il suo bene è il mio, io lavoro per lui, ma poi le sceltesue”, ha detto lei nell’unica intervista rilasciata al Corriere della Sera. La partecipazione (e le dichiarazioni) dialla trasmissione Tiki Taka, dove era stata ingaggiata come opinionista all’inizio della scorsa stagione, avrebbero avuto ...

GoalItalia : Wanda Nara commenta il passaggio di Icardi al PSG: 'Opzione peggiore per me' ?? - DiMarzio : ?? 'L'#Inter? Per #Icardi è come una fidanzata: questo è un momento di crisi, si sono presi una pausa di riflessione… - Corriere : Wanda Nara: «Non sono la cattiva nella storia tra Icardi e l’Inter, ma solo quella che l’ha risolta» -