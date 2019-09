Torino | Verdi si presenta | “Qui grazie al presidente | Ancelotti non voleva” Cairo | “Era

Torino - Verdi si ripresenta : “non vedo l’ora di tornare in campo con questa maglia” : “Sono contentissimo di essere tornato. Non vedo l’ora di entrare in campo con questa maglia. Sempre forza Toro”. E’ questo il messaggio di Simone Verdi in un video pubblicato sul profilo Twitter del Torino. Il club granata ha piazzato un grande colpo di mercato, il corteggiamento è stato lunghissimo e la trattativa è andata in porto solo negli ultimissimi minuti di calciomercato, importante investimento del ...

CorSera : Verdi al Torino - pagamento dilazionabile in quattro anni : Si è conclusa solo ieri sera alle 21.57 l’estenuante trattativa per Verdi al Torino. Sembrava che fosse definitivamente saltata per il volere del club azzurro quando una telefonata di Cairo a De Laurentiis avrebbe riaperto i giochi e portato alla chiusura dell’affare. Una vittoria per entrambe le società, i granata che portano a casa l’attaccante corteggiato fin dal primo giorno del mercato e il Napoli che ottiene ...

Il Torino piazza il grande colpo Verdi : tutto l’entusiasmo del presidente Cairo : “Simone Verdi, non e’ un mistero, era la prima scelta per rafforzare ulteriormente il nostro reparto offensivo. Lo abbiamo cercato con pazienza e tenacia, senza lesinare alcun tipo di sforzo, sino all’ultimo giorno di trattative, in attesa che tutti gli incastri del calciomercato potessero permetterci di definire questa operazione, perche’ al di la’ delle capacita’ tecniche di Simone che tutti conoscono ...

Ufficiale : Verdi al Torino - prestito con obbligo di riscatto (25 milioni) : Acquisto thriller. All’ultimo minuti arriva la notizia. Verdi al Torino in prestito con obbligo di riscatto. Quindi Simone Verdi è rimasto a Napoli una stagione (piuttosto anonima) e torna in una dimensione probabilmente più a misura del calciatore. All’ultimo momento il Napoli completa il calciomercato con una cessione. L’operazione si è chiusa alle 21.57. Il Torino sborserà 25 milioni. Qualche buontempone potrebbe scrivere di ...

Di Marzio : «Verdi al Torino si farà - potrebbe essere l’ultimo colpo del mercato» : Ultime ore di calciomercato. Alle 22 si chiude. Gianluca Di Marzio su Sky Sport dichiara che l’ultimo colpo del calciomercato potrebbe essere il passaggio di Simone Verdi dal Napoli al Torino. «È possibile conoscendo i due presidenti. Cairo e De Laurentiis sono molto attenti alla singola clausola. Penso che l’operazione si farà, abbiamo visto l’agente dì Verdi a colloquio col presidente del Torino». L'articolo Di Marzio: «Verdi ...

Di Marzio : il Torino insiste per Verdi. Le parti provano a trovare un accordo : Il Torino non rinuncia a Verdi e prova nelle ultime ore a trovare un intesa col Napoli. “Nonostante i dubbi di Ancelotti”, scrive Gianluca Di Marzio che oggi aveva spiegato che il motivo del no a Cairo era proprio il volere del tecnico emiliano l’operazione è di circa 25 milioni di euro. I granata ora stanno spingendo per riuscire a chiudere per l’attaccante da dare a Mazzarri. L'articolo Di Marzio: il Torino insiste per ...

Sky Sport : “Il Torino proverà fino alla fine per Verdi - ecco la posizione di Ancelotti” : Il Napoli sembra intenzionato a riconfermare Simone Verdi. Il motivo? Carlo Ancelotti punta anche su di lui, nonostante l’arrivo di Lozano. Lo riferisce Sky Sport, secondo cui il Torino farà un tentativo nell’ultimo giorno di mercato. Tuttavia i granata si stanno cautelando, sondando diversi profili: Idrissi e Kamano i principali obiettivi se salterà l’affare legato all’azzurro. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

GdS - il Torino aspetterà fino a questa notte per Verdi : Napoli mercato in uscita – GdS, il Torino aspetterà fino a questa notte per Verdi L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che l’interese per Verdi da parte del Torino è ancora vivo. I granata trattano ad oltranza per l’attaccante del Napoli che, a quanto pare, resta la primissima scelta. Da Napoli, fino a ieri, non sono filtrati segnali di apertura, in giornata è possibile un confronto a livello ...