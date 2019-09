Previsioni Meteo 7-10 Settembre | forte maltempo su gran parte d’Italia | fenomeni estremi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, la circolazione sul Centro Nord Mediterraneo e su buonadell’Italia continuerà a essere mediamente instabile dai quadranti settentrionali o occidentali. La componente occidentale o nord-occidentale è vista via via prevalere, da domenica e per i giorni successivi, quindi con taglio più trasversale che non meridiano dei flussi instabili. In questo scenario barico, i nuclei instabili, almeno 2/3 nella fase in considerazione, sono destinati a transitare dalla Francia, alto Tirreno, verso il medio-alto Adriatico e poi l’Est Europa, senza incidere tanto, o comunque in misura ridotta, sul Mediterraneo centro meridionale. Di conseguenza, le regioni più esposte altra il 7 e il 10, sarebbero in particolare quelle centro orientali del Nord, ove le avvezioni di vorticità positive dovrebbero essere più ...

