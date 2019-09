Serie A | le gare su Sky e DAZN dalla 3ª alla 16ª giornata

Risultati Serie A live - la diretta : si giocano sei gare [FOTO] : Risultati Serie A live – Si comincia. L’attesa è finita, il massimo campionato italiano è pronto a ripartire. Dopo la solita estate esplosiva sul mercato (che non si è ancora concluso), è il momento di fare sul serio e passare ai fatti. Si prospetta un torneo diverso, forse più equilibrato. La Juventus ha cambiato allenatore e filosofia, l’Inter pure ma si è anche rafforzata molto. Scommessa Milan e conferme Napoli. Nel ...

Serie C - variazioni di orario per le gare della prima giornata : cambia l’appuntamento per la Reggina : La Lega Pro, in relazione alle condizioni metereologiche, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società interessate, ha disposto le seguenti variazioni sul programma della prima giornata d’andata del campionato di Serie C, in programma domenica 25 agosto. Girone B Triestina-Gubbio ore 16.30 Girone C Catanzaro-Teramo ore 16.30 Cavese-Picerno ore 20.45 Monopoli-Vibonese ore 18.30 Virtus Francavilla-Reggina ore ...

Risultati Coppa Italia Serie C - tante gare oggi : il programma completo e le classifiche aggiornate : Coppa Italia Serie C, ricco il programma odierno per quanto riguarda la competizione relativa alla terza Serie Italiana. Dopo l’unico match di ieri, con la Pistoiese vittoriosa in casa della Pianese ma comunque fuori, tante le gare previste per oggi, tra il pomeriggio e la serata. Ecco il programma completo. SABATO 17 AGOSTO 2019 GIRONE D PIANESE – PISTOIESE 0-2 Classifica: Pontedera 4, Pistoiese 3, Pianese 1. Qualificata: ...

Udinese - Walace si presenta : “Volevo la Serie A - ora voglio ripagare la fiducia del club” : “Sono contento di essere a Udine, la Serie A è per tutti un palcoscenico importante dove mettersi in luce. Sono grato all’Udinese per questa chance e spero di ripagarla con un bel campionato. In alcuni momenti ho temuto che la trattativa, che è stata molto lunga, non si concretizzasse, ma ho percepito da parte dell’Udinese una volontà fortissima di portarmi qui in Friuli”. Lo ha detto il nuovo acquisto dei bianconeri, il ...

Seria A - Serie B e Champions League : da Sky a Dazn - ecco dove vedere le partite (e quanto bisogna pagare) : Riparte il 24 agosto la nuova stagione di Serie A e anche quest’anno appassionati e tifosi per seguire i loro club dovranno dividersi tra satellite o digitale terrestre e streaming. Rimane infatti la divisione tra Sky e Dazn per la trasmissione delle gare di campionato: come lo scorso anno sette partite saranno visibili su Sky, sia sul satellite che sul digitale terrestre e tre su Dazn. In particolare la piattaforma streaming Dazn ...

La Serie A verso il ritorno alle gare in notturna alle 20.45 : La Serie A è pronta a tornare al passato, quantomeno sul tema degli orari di anticipi e posticipi. Sul tavolo c’è la proposta infatti di tornare a giocare alle 20.45 le gare in notturna. La novità delle 20.30 era stata reintrodotta nella passata stagione, con l’inizio del nuovo ciclo triennale dei diritti tv. Tuttavia, dopo […] L'articolo La Serie A verso il ritorno alle gare in notturna alle 20.45 è stato realizzato da Calcio ...

Il Commissario Montalbano : quale futuro per la Serie tv con Luca Zingaretti? : Luca Zingaretti e Andrea Camilleri Tra i tanti ricordi e messaggi di cordoglio per la morte di Andrea Camilleri non poteva mancare quello di Eleonora Andreatta. Il direttore di Rai Fiction ha definito lo scrittore una sorgente viva e vitale di storie. Ecco le sue parole. “Andrea Camilleri ci consegna un’esperienza e un lascito unici, per tutti, per i lettori, per gli spettatori e, in particolare per la Rai il cui cammino che s’intreccia in ...

Baseball - Serie A1 2019 : vincono San Marino e Bologna nelle gare del venerdì - sconfitti Godo e Castenaso : Penultima giornata di gare nella Serie A1 di Baseball 2019, che si è aperta quest’oggi con due sfide, ad iniziare dal rotondo successo di San Marino, capace di sconfiggere 12-1 i Godo Knights, al termine di una gara sostanzialmente senza storia, aperta già nel primo inning dal fuoricampo di Celli, con il tabellone che si è ritrovato a segnare il 10-0 dopo la quinta frazione. Godo ha accennato una reazione, con la corsa di Meriggi sul ...