Clima | studi sul polline nel lago di Ohrid | stagioni sempre più estreme

Cambiamenti Climatici - l’allarme di uno studio : “Entro il 2050 il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire di 20 centimetri” : I Cambiamenti climatici potrebbero far salire il livello del Mar Mediterraneo fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Water dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Bologna e di Roma, dell’olandese Radbound University e dell’Università la Sorbona di Parigi. Tra le città che maggiormente risentiranno delle ...

Clima : allo studio coralli resistenti al riscaldamento globale : Ricercatori israeliani sono alla ricerca di una soluzione per garantire la sopravvivenza del corallo agli effetti dei cambiamenti Climatici, come ad esempio sviluppare coralli resistenti al riscaldamento dell’acqua di mare. Un team della Bar Ilan University ha condotto una ricerca, pubblicata su Communications Biology, che ha identificato siti genomici che possono essere utilizzati per sviluppare ceppi di corallo resistenti e che non ...

Clima - lo studio : con il caldo più alcolisti e suicidi in Groenlandia : La crisi Climatica sta causando livelli senza precedenti di stress e ansia nella popolazione della Groenlandia, vittima di un vero e proprio “dolore ecologico” che comporta una lotta per riconciliare le conseguenze del riscaldamento globale con stili di vita tradizionali. Lo rivela il primo sondaggio nazionale realizzato sul territorio autonomo danese situato tra l’oceano Atlantico del Nord e l’oceano Artico per valutare ...

Friuli : ripristinando il bosco - i ragazzi studiano cambiamenti Climatici : Come ripristinare i boschi e i sentieri del Parco delle Prealpi Giulie, danneggiati dal ciclone Vaia, che si è abbattuto sulle zone montane del Nordest a fine dello scorso ottobre? Ci ha pensato la friulana Cramars, cooperativa per l’innovazione e la formazione professionale con sede a Tolmezzo in provincia di Udine, rendendo possibile un inedito un campo estivo che coniuga didattica in aula, esplorazione del territorio, lavori di ...