Crippa (Lega) : “Nove senatori M5s per il no a Conte se gli garantiamo seggio”. Paragone : “Nessuno è in vendita” : “Mi hanno contattato nove senatori del M5s dicendomi che loro e altri senatori e deputati M5s non vogliono votare la fiducia a questo governo Conte e sono pronti a dire No se gli garantiamo un seggio”. Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, parlando al telefono con l’AdnKronos alla vigilia del voto su Rousseau riferisce quanto gli avrebbero detto “eletti del Movimento, provenienti dal Sud ma anche dal Nord e centro ...

Crippa (Lega) : "9 senatori M5S diranno no a Conte se Salvini gli darà un seggio" : Il Movimento 5 Stelle sta facendo di tutto in queste ore per dimostrarsi compatto intorno al leader Luigi Di Maio, ma il comportamento di senatori e deputati pentastellati lascia trasparire una divisione difficile da tenere sotto controllo, una divisione che potrebbe costar cara al Movimento 5 Stelle quando il nuovo esecutivo M5S-PD dovrà ottenere il via libera dal Parlamento.A fomentare le tensioni ci sta pensando la Lega, che chiede a gran ...