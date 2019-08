Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2019) Chi vuoleine monitorare non solo il proprio peso, ma anche la percentuale di grasso corporeo, la massa corporea e altri parametri, presto potrà prendere in considerazioneAir, una nuovache sarà in vendita da metà ottobre aldi 59,95 euro. Analogamente agli smartwatch e ai fitness tracker dell’azienda, lasi sincronizza con l’app, che fornirà così una panoramica completa delle inzioni legate alla propria condizione di salute e sportiva. Tramite l’interfaccia appena rinnovata, ciascun utente potrà monitorare con un solo strumento attività, esercizio fisico, sonno, battito cardiaco, nutrizione, peso e tendenze nel tempo. James Park, co-fondatore e CEO di, spiega: “che si tratti di gestire il peso, di migliorare il livello dio di gestire una patologia cronica, abbiamo avuto un impatto ...

Cascavel47 : Fitbit Aria Air, la bilancia Bluetooth dal prezzo accessibile per tenersi in forma - Noovyis : (Fitbit Aria Air, la bilancia Bluetooth dal prezzo accessibile per tenersi in forma) Playhitmusic -… - HDblog : RT @HDblog: Fitbit Aria Air e Premium: bilancia economica e servizio in abbonamento -