A Cagliari la mostra del più grande architetto vivente del Sudafrica

(Di venerdì 30 agosto 2019) Ha impiegato 6 mesi Jo Noero, tra i più grandi architetti viventi del, a completare il disegno lungo 9,4 metri e alto 3,5. Lo spettacolare “arazzo” rappresenta le potenzialità del “terreno comune” applicato a una città dilaniata dalle conseguenze urbanistiche dell’apartheid. Il disegno, elaborato a mano da Noero, già stato presentato alpubblico in occasione della Biennale di architettura di Venezia del 2012. Lache lo ospita si chiama Landscapes of knowledge Red Location Cultural Precinct e sarà a, dal 05.09.19 al 28.09.19 presso spazio mostre MEM Mediateca del Mediterraneo, in via Goffredo Mameli, 164. In occasione dell’inaugurazione è prevista una lezione magistrale di Jo Noero (che potrebbe essere a disposizione anche per una eventuale intervista) PROGRAMMA 05.09.19 ore 16:00 Saluti ...

