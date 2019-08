Viterbo | durante una lite colpisce e uccide anziano | preso 16enne

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Federico Garau Le condizioni del 76enne sono apparse gravi solo una volta arrivato in ospedale: a causa di una grave emorragia cerebrale, nonostante un intervento chirurgico d'urgenza, l'è spirato nei giorni scorsi Al culmine di unatra vicini di casa ha colpito con un forte pugno in pieno volto un 76enne, poi spirato nell'ospedale Belcolle dia causa di complicazioni dovute ad una grave emorragia cerebrale. Per questo motivo il responsabile, undi Bagnoregio (), è finito in manette con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Il grave episodio ha avuto luogo in piazza don Guido Capocaccia,lo scorso 25 luglio. La vittima, il pensionato Antonio D'Orazi, aveva già avuto degli screzi con la famiglia dell'adolescente, a causa soprattutto di rumori molesti e musica ad alto volume. Una situazione come un'altra, di quelle che nel vicinato ...

