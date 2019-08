Fonte : quattroruote

(Di giovedì 29 agosto 2019) Laha presentato inil, senza per il momento fornire dettagli relativi al suo lancio sul mercato europeo. La vettura, proposta in versione quattro e cinque porte su alcuni mercati, è stata ritoccata con paraurti dotati di prese d'aria più grandi e di inedite finiture cromate. Anche la mascherina e i gruppi ottici presentano delle differenze, così come sono stati ridisegnati i cerchi di lega. Adas in aumento. Gli interni propongono elementi analoghi a quelli attuali, ma è stata annunciata la disponibilità su tutti gli allestimenti del pacchetto Eyesight Touring Assistant con gli adas di ultima generazione. Tra gli accessori sono previsti anche la telecamera frontale a 180 gradi e gli specchietti che si abbassano in retromarcia e che memorizzano la loro posizione in abbinamento all'analoga funzione per i sedili ...

dinoadduci : Subaru - Il restyling della Impreza debutta in Giappone - quattroruote : La #Subaru ha lanciato in Giappone il restyling della #Impreza: ecco com'è cambiata -