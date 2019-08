LIVE Sonego-Andujar | US Open 2019 in DIRETTA | 2-6 1-0 | primo set allo spagnolo

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LAGENERALE DEGLI USDALLE ORE 17.00 (29 AGOSTO) CLICCA QUI PER LADI FABBIANO-BUBLIK (TERZO MATCH DALLE ORE 17.00 DEL 29 AGOSTO) 40-30 Perde il controllo del dritto30-30 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio30-15 Bella prima esterna di15-15 Gran prima al centro di0-15 Esce il dritto di, in corridoio Arriva intanto la bellissima vittoria di Paolo Lorenzi in cinque set contro Miomir Kecmanovic: il senese affronterà Stan Wawrinka domani nel terzo turno 1-1 Sbaglia la risposta di rovescioVantaggiomanda lungo il dritto 40-40, 2a parità: prima esterna vincente diVantaggio, PALLA BREAK: il torinese si difende ancora e stavolta vince il punto perché sullo smashspara in rete 40-40 Grandissima difesa di ...

