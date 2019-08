Jessi Combs | la pilota più veloce del mondo è morta in un terribile incidente | aveva

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Laautomobilistica, 39 anni, considerata ‘la donna piu’delsu quattro ruote‘ dopo aver stabilito un record di 767 km/h nel 2016, e’ieri pomeriggio in unmentre tentava di migliorare il suo record, schiantandosi nel deserto di Alvord, nell’Oregon. Lo ha reso noto lo sceriffo della contea di Harney, Oregon, dove la donna stava provando la North American Eagle, una vettura-jet lunga 17 metri dotata di un motore a reazione capace di generare la potenza di oltre 45.500 cavalli. “Le cause dell’, avvenuto sul letto di un lago secco, restano sconosciute e sono oggetto ora di una inchiesta“, ha riferito lo sceriffo. Bionda, occhi azzurri, sempre sorridente, Jessiripreso a guidare la sua auto a reazione nell’ottobre del 2018 per migliorare il suo record, che non era stato ...

Agenzia_Ansa : Usa: morta pilota d'auto Jessi Combs in incidente. Stava provando a migliorare record con auto a reazione in Oregon… - Gazzetta_it : L'ultima corsa della donna-razzo: è morta in un incidente la pilota #JessiCombs - paolocoa : FQ-Morta Jessi Combs, la pilota più veloce del mondo è rimasta uccisa in un incidente: “Era in un lago secco, apert… -