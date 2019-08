Governo - LeU dopo l’incontro con Conte : “Confronto positivo - disponibili a entrare in questa maggioranza” : “Abbiamo confermato la nostra disponibilità a partecipare al tavolo programmatico e se ci saranno le condizioni anche a questa maggioranza“. Lo ha detto Federico Fornaro di Liberi e Uguali al termine della consultazione con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. L'articolo Governo, LeU dopo l’incontro con Conte: “Confronto positivo, disponibili a entrare in questa maggioranza” proviene da Il Fatto ...

Governo - Conte prepara il programma : «Avremo coraggio». Priorità a valori e Ue : Sergio Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte dopo due giri di consultazioni e 50 minuti di colloquio al Quirinale. E il premier al tempo stesso dimissionario e incaricato accetta con...

Governo : Italia in Comune - ‘consegnato a Conte patto dei sindaci’ : Roma, 29 ago. (AdnKronos) – “Qualche minuto fa il nostro Deputato Serse Soverini mi ha comunicato di aver consegnato nelle mani del Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, il nostro appello e i 10 punti per ridare dignità ai Comuni, firmato da oltre 200 tra Sindaci e Amministratori locali”. Lo afferma in una nota Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune.“Il Presidente Conte ha mostrato ...

Governo - la diretta – Conte riceve l’incarico : “Esecutivo nel segno della novità. Non sarà ‘contro’ - ma per i cittadini”. Salvini non va alle consultazioni. Delrio : “Ok con M5s - revisione di tutte le concessioni” : “Realizzerò un Governo nel segno della novità” e che “non sarà ‘contro’ ma ‘per’ il bene dei cittadini e per modernizzare il Paese”. Giuseppe Conte al Quirinale ha ricevuto da Sergio Mattarella l’incarico di formare un nuovo esecutivo, retto dalla maggioranza tra M5s e Pd, che ha accettato con riserva. “Voglio un Paese nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, ...

Conte bis - su Rousseau verranno votati i punti del programma del nuovo Governo Pd 5Stelle : Le consultazioni sulla piattaforma Rousseau potrebbero avvenire già lunedì mattina. Gli iscritti saranno consultati sui punti del programma del nuovo governo, non sui nomi della squadra dei ministri. "Il quesito su Rousseau verrà formulato in queste ore, e sarà neutro", ha detto il senatore Nicola Morra.Continua a leggere

Governo Conte bis : “esecutivo di novità - subito al lavoro sui ministri” : Governo Conte bis: “esecutivo di novità, subito al lavoro sui ministri” Governo Conte bis – Giuseppe Conte, una volta ricevuto l’incarico – accettato con riserva – dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha spiegato il senso dell’esecutivo che intende costruire. Quasi certamente il Conte-bis nascerà intorno al sostegno parlamentare di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Liberi e ...

Governo - ecco i nomi dei ministri del Conte Bis : Il Governo Conte Bis è realtà. Partito Democratico e Movimento 5 stelle hanno trovato l’accordo al termine del giro di consultazioni e ora sono a lavoro per la squadra di Governo. Ed è partito subito il toto-ministri. Per i grillini Luigi Di Maio dovrebbe essere il vero faro e la vera guida dell’esecutivo e molto probabilmente verrà destinato al Ministero della Difesa, dove andrebbe a rimpiazzare Elisabetta Trenta. Probabili che siano ...

Governo - Cuperlo : “Discorso di Conte? Affinità con parole di Zingaretti. Ora vicepremier sia Pd” : “Il vicepresidente del Consiglio deve essere espressione del Partito democratico“. Così Gianni Cuperlo fuori dalla sede del Pd, a Roma. “Come abbiamo detto, noi prendiamo atto che l’indicazione del M5s è stata quelladi Giuseppe Conte, espressione di quell’area e di quella parte politica“, ha sottolineato. Nel discorso di Conte stamani al Quirinale “ho notato evidenti Affinità con concetti e formule espressi ...

Governo - diretta : Conte : «Governo contro? No - di novità». Salvini diserterà le consultazioni. M5S fa quadrato intorno a Di Maio : Governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo Governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...