È cominciata la seconda giornata di consultazioni al Quirinale | la diretta 

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Ultimo giro dioggi al. Dalle 10 alle 19 saliranno al Colle i principali partiti da Leu al M5s. In serata il presidente della Repubblica assumerà la sua decisione, che potrebbe essere comunicata già stasera, e che sarà l'incarico a un premier politico, ormai scontato il nome di Giuseppe Conte, se durante i colloqui con i partiti emergerà una intesa forte, oppure un premier di garanzia se l'intesa non ci fosse e si dovesse andare a elezioni anticipate. Ieri notte si sono registrate nuove fibrillazioni, con un irrigidimento tra i partiti e la decisione del M5s di indire un referendum su Rousseau. Su questo ultimo tema si è aperta, nel PD, anche la questione del rispetto delle prerogative del capo dello Stato e anche nel M5s ci sarebbero alcune perplessità, interpretate anche dal premier Conte. Da qui la scelta, caldeggiata dal premier, di non far svolgere le ...

