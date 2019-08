Ragazza di vent' anni trovata morta in un campo | giallo nel varesotto | il cadavere lì da

Windstorm - Liberi nel vento - su Canale 5 l'amicizia tra una Ragazza ed un cavallo : L'estate di Canale 5 prosegue all'insegna delle storie che uniscono giovani ragazze e la scoperta della passione per i cavalli. Questa sera, 27 agosto 2019, alle 21:20 va infatti in onda Windstorm-Liberi nel vento, film tedesco che vede tra gli sceneggiatori anche Lea Schimidbauer, autrice di Spirito Libero, miniserie mandata in onda dalla rete Mediaset nelle settimane scorse.Windstorm-Liberi nel vento, la trama Protagonista del film è la ...