«MTV Video Music Awards 2019» | Taylor Swift vince la guerra

Fonte : vanityfair

(Di martedì 27 agosto 2019) MTVMTVMTVMTVMTVMTVMTVMTVMTVMTVMTVMTVMTVMTVSono passati dieci anni. Era il settembre 2009 quando proprio sul palco degli MTVsi consumò uno dei drammi più inaspettati e duraturi del pop. Fu quando Kanye West salì sul palco per interrompere il discorso di ringraziamento chestava facendo per aver ricevuto il premio per Bestper You Belong To Me. «Ti lascio finire», disse Kanye, strappandole il microfono dalle mani, «ma Beyoncè ha fatto uno deipiù belli di sempre». Il resto è storia. I rapporti tra Kanye e...

mtvitalia : TONIGHT IS THE NIGHT ???? Non perderti i #VMAs stanotte all'1 in diretta dagli Stati Uniti su MTV (Sky 130) e in stre… - thatgrapejuice : MTV #VMAs 2019 Performances: Missy Elliott, Lizzo, Camila Cabello, & More - eternuis : Buongiorno solo a questo video -