A Los Angeles prima di “It 2” | sequel dell’horror da Stephen King

Clooney pazzo per il pecorino sardo : spedisce 32 kg a Los Angeles : Clooney pazzo per il pecorino sardo: spedisce 32 kg a Los Angeles Nuovo business o solo golosità? Non è dato saperlo, ma tabloid americani sostengono che l’attore sarebbe pronto a buttarsi nel business del formaggio. O meglio vorrebbe importare il pecorino sardo negli Usa come ha fatto per la tequila di alta gamma ...

NBA - i Los Angeles Lakers corrono ai ripari dopo l’infortunio di Cousins : i gialloviola valutano un clamoroso ritorno : La franchigia di Los Angeles potrebbe riportare in gialloviola Dwight Howard, che andrebbe a prendere il posto dell’infortunato DeMarcus Cousins I Los Angeles Lakers tornano sul mercato, costretti a rimpiazzare DeMarcus Cousins dopo il brutto infortunio capitatogli negli scorsi giorni. La franchigia gialloviola avrebbe individuato in Dwight Howard il giocatore ideale per sostituire ‘Boogie’, costretto a rimanere lontano ...

Farnesina - impiegata a Los Angeles e figlio a Firenze. A separarli la diplomazia dei timbri : La madre è dipendente dalla Farnesina e lavora in California, il figlio vive in Italia, a Firenze. I due si vedono solo per le ferie. A dividerli è l’oceano della diplomazia dei timbri. D.Z. lavora per il governo italiano al Consolato di Los Angeles dal 2014, il figlio all’epoca aveva 22 anni e in Italia è disoccupato e senza altri parenti che possano provvedere al suo sostentamento. Fino a gennaio 2019 erano insieme negli States. Le autorità ...

Trovata a Los Angeles complice Epstein : 17.52 E' stata scoperta a Los Angeles la donna accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein nel gestire un traffico di minorenni e sfruttamento della prostituzione minorile. Ghislaine Maxwell è stata scovata dal New York Post, che ha pubblicato alcune fotografie della donna, seduta all'esterno di un fast food, con una felpa e senza trucco. Amica ed ex compagna del finanziere morto in cella in un apparente suicidio, Maxwell era sparita da ...

NBA 2019-2020 : svelato il calendario - si parte subito con il derby di Los Angeles : Sarà subito derby di Los Angeles nella prima nottata del campionato NBA 2019/2020! Saranno i Clippers di Kawhi Leonard e Paul George, quindi, ad ospitare il 22 ottobre i Lakers di LeBron James e Anthony Davis nell’attesissimo esordio della nuova stagione, con la sfida che, a detta di tutti, dovrebbe dominare la scena nella Western Conference e non solo. L’altro match della serata vedrà i campioni in carica dei Toronto Raptors ...

Alessia Marcuzzi svela : “Ecco cosa mi è successo a Los Angeles” : Alessia Marcuzzi e il particolare incontro a Los Angeles. Ecco il suo racconto Alessia Marcuzzi si è concessa una splendida vacanza a Los Angeles insieme alla sua famiglia. Lì ha colto l’occasione per esplorare la città e rilassarsi un po’ per ricaricare le batterie per la prossima stagione televisiva. Questa sera, però, la bionda conduttrice […] L'articolo Alessia Marcuzzi svela: “Ecco cosa mi è successo a Los ...

Del Piero torna alla Juventus : avrà ruolo di collaboratore nell'Academy di Los Angeles : La Juventus in questi anni ha avuto importanti riferimenti sul campo che poi sono rimasti nella società come dirigenti o collaboratori, una volta appese le scarpe al chiodo. Basti pensare ai vari Pavel Nedved, ex giocatore bianconero e poi diventato vice Presidente della Juventus, o al clamoroso ritorno di Gianluigi Buffon, che dopo l'esperienza al Paris Saint Germain, dovrebbe giocare solo una stagione con i bianconeri per poi diventare un ...

Ariana Grande e il frizzante duo di Los Angeles Social House insieme per il nuovo singolo “Boyfriend” : Oggi, venerdì 2 agosto, esce “Boyfriend” (Schoolboy Records/Republic Records), il nuovo singolo della superstar multiplatino Ariana Grande e il frizzante duo di cantanti, autori e produttori di Los Angeles Social House. Contemporaneamente è stato pubblicato anche il video ufficiale, trasmesso in anteprima su MTV Live, mtvU e l’iconico cartellone Viacom di Times Square. Da oggi andrà in onda anche su Fresh Out Fridays e TRL di MTV. I Social ...

Alessia Marcuzzi in vacanza a Los Angeles fa una sorpresa alla Canalis : Alessia Marcuzzi è in vacanza a Los Angeles con i figli, coglie l’occasione per andare a trovare l’amica Elisabetta Canalis. Le due postano video e foto per strada tra risate e smorfie e ironizzano: “Noi ci sentiamo molto Kardashian”. Poi, quando la Marcuzzi bussa alla porta della Canalis , va in scena un siparietto divertente con la Canalis che sbuca da dietro la porta e salta al collo della Marcuzzi. E poi postano immagini ...

Una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone : l’annuncio dallo studio di Los Angeles : Ci sarà anche una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone, in lavorazione in questi mesi in California, a Los Angeles. Ad annunciare la collaborazione è stato lo stesso rocker di Zocca, con una foto scattata in studio insieme alla cantante salentina e al musicista e frontman degli Stadio Gaetano Curreri, co-autore di decine di grandi successi del Blasco. Il prolifico duo stavolta si è messo all'opera per la Marrone, che così ...