Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 26 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMA RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI NELLE DUE DIREZIONI. IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 19.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma Napoli Rimosso veicolo in panne altezza Ferentino in direzione Roma. Restano code E RALLENTAMENTI a tratti tra Ceprano e Colleferro IN DIREZIONE Roma ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE CHIUSO IL TRATTO DA VIA APPIA A VIA DEI GROTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL POSTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 18.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI SULLA A1 TRA FROSINONE E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 17.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PER CAUSA DI UN ALLAGAMENTO RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI ì DUE SENSI DI MARCIA SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA A1 CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ORVIETO E CHIUSI DIREZIONE FIRENZE SULLA VIA APPIA CODE E RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTO TRA VIA NETTUNENSE E VIA DEI LAGHI ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SULLA VIA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBI I SENSI RICORDIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE TRA CECCANO E FROSINONE, IN DIREZIONE Roma, E PIU’AVANTI, SEMPRE IN DIREZIONE Roma, ALL’ALTEZZA DI FERENTINO. SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBI I SENSI IN CORSO, NELLA GIORNATA DI OGGI, LO SCIOPERO DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI. FINO ALLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA FLACCA, PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI PIANA DI SANT’AGOSTINO, TRA SPERLONGA E GAETA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCIDENTE RISOLTO ALL’ALTEZZA DI PANTANELLO SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO. CIRCOLazioNE REGOLARE MENTRE, SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma, CODE PER INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE Roma LE ALTRE NOTIZIE OGGI E DOMANI, E’ IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEI CASELLI AUTOSTRADALI. DALLE 10 ALLE 14, E DALLE 18 ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI LUNEDì 26 AL 28 AGOSTO, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...