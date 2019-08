Giardini delle Esperidi 2019 | una luce sui luoghi e sulle comunità | un bene comune

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019)è arrivato alla fine di un lungo percorso. In cinque anni ha raccoltodiverse innon convenzionali attraverso le arti, lo studio, la cultura come unico strumento possibile per un nuovo risveglio e un nuovo racconto della Calabria. Non solo evento classico, non un palco, una platea e un pubblico, ma un format nuovo in grado di avvicinare le persone ai. Un laboratorio di formazionecoscienze all’insegna del senso die della costruzione di una rete possibile nelle aree interne solo se “insieme”. “Insieme” è infatti una parola che ricorre sempre durante i giorni del festival e anche in quest’edizione ha fatto da protagonista. In linea con gli obiettivi regionaliha raggruppato diverse professionalità locali, avvalendosi di uno staff che proviene quasi completamente da Zagarise, soggetto capofila di questo ...

CasafinaGennaro : @agorarai Belli questi collegamenti nei giardini delle loro case mentre parlano di crisi.. - tiziRMA : @AlvisiConci @contu_f Noi in provincia di Milano con l’occhio al meteo: arrivano grandinate che distruggono i vetri… - GianlucaRosucci : Sabato 7 settembre 2019 nei giardini della prestigiosa Piscina Comunale delle Pavoniere di Firenze, si alza il sipa… -