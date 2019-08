Andrea Dovizioso MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | “Bisogna essere pronti ad adattarsi a

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) A motorionline.com parlaa pochi giorni dal GP didel Motomondiale: il pilota della Ducati appare molto fiducioso sule possibilità di fare una buona gara, consapevole comunque che l’incognita meteo giocherà un ruolo importante, se non decisivo, nel corso del fine settimana. Di seguito le sue dichiarazioni: “Non c’è nulla che dia più soddisfazione e sicurezza di una vittoria, e così arriviamo a Silverstone con il morale molto alto. Il nostro risultato al Red Bull Ring non è arrivato per caso, perché abbiamo lavorato molto bene nei due fine settimana di gara consecutivi e i risultati ci hanno dato ragione“. “Anche se le caratteristiche del tracciato inglese non sono così favorevoli per noi come Brno e Zeltweg, abbiamo già dimostrato che anche a Silverstone possiamomolto veloci, come nel 2017 quando abbiamo vinto la gara. Il ...

