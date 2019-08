Zingaretti allontana il Conte bis | Non si autoassolva Dov' era in questi 15

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) “Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal presidentenon può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In15 mesi è stato il presidente del Consiglio, anche del ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perché ha atteso la sfiducia per denunciarle?”. Così in una nota il segretario del Pd Nicola.“All’elenco delle cose fatte - sottolinea- non può non seguire l’elenco dei disastri prodotti in economia, sul lavoro, sulla crescita, sullo sviluppo. Questo è il vero motivo del pantano nel quale l’Italia è finita. Per questo qualsiasi nuova fase politica non può non partire dal riconoscimento dilimiti strutturali di quanto avvenuto inmesi”, conclude il segretario dem. In Aula, ...

