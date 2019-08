La morte di Simon Gautier e le polemiche sui soccorsi

Fonte : vanityfair

(Di martedì 20 agosto 2019) La famiglia e gli amici disono attanagliati da un dubbio atroce: l’escursionista francese si sarebbe potuto salvare, se la macchina deilo avesse raggiunto tempestivamente? Il 27enne, in Italia da due anni per un dottorato in Storia dell’Arte, era scivolato in una scarpata della località di Belvedere di Ciolandrea, Comune di San Giovanni a Piro, sul versante che guarda il mare, il 9 agosto, e aveva chiamato il 112, senza riuscire a spiegare dove si trovasse. «Mi potete aiutare?», aveva chiesto. «Sono caduto, ho due gambe rotte», aveva chiesto all’operatrice intorno alle 9 del mattino. Voleva essere geolocalizzato. «Non vi possiamo localizzare, siete in casa, per strada, da solo?», aveva ribattuto l’operatore del 118. «In realtà sono in campeggio, o meglio sto camminando da solo». La centrale operativa non può geolocalizzare Secondo la ricostruzione del 118 ...

