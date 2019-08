Giulio | morto a 17 anni dopo le dimissioni dall’ospedale di Monopoli Disposta autopsia

È morto Giulio Chierchini - il disegnatore che ha fatto la storia di “Topolino” : Si è spento all'età di 91 nella sua città natale, Genova, Giulio Chierchini: una vita passata a disegnare per “Topolino”, creando storie e personaggi indimenticabili. Sua la firma dietro Little Gum e Nonna Abelarda, e sempre suoi i disegni per le celeberrime parodie a fumetti de “I promessi paperi” e “L’inferno di Paperino”: l’ultima storia disegnata da Chierchini era uscita a marzo.Continua a leggere