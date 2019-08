Simon | il turista francese morto in Cilento | sarebbe deceduto poco dopo la telefonata

Simon Gautier - trovato morto il turista francese : cosa è successo : Simon Gautier, trovato morto il turista francese: cosa è successo Dalla telefonata al 118 al ritrovamento del corpo: si è conclusa tragicamente la vicenda della scomparsa del 27enne, avvenuta il 9 agosto. Ma è polemica su presunti ritardi nelle ricerche: aperta un'indagine. Il giovane sarebbe morto poco dopo aver dato ...

Turista morto - aperta inchiesta sui ritardi. Il presidente del 118 : «Simon si poteva salvare ma il 112 in Italia è un flop» : aperta un'indagine. Un'inchiesta è stata aperta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania (Salerno) in relazione alla morte del Turista francese 27enne Simon Gautier, il...

Turista morto - il presidente del 118 : «Simon poteva essere salvato - ma il "112" in Italia è un flop» : «Se l'Italia avesse applicato la direttiva Ue recepita nel 2009, Simon Gautier sarebbe stato immediatamente geolocalizzato, soccorso in tempi rapidissimi, e forse con esiti ben...

Turista francese trovato morto in Cilento : ecco perchè non è stato possibile geolocalizzare la telefonata di Simon : In Italia manca ancora una tecnologia, la Advanced mobile location (Aml), che permette di individuare con esattezza la posizione. È anche per questo che ci sono voluti giorni per trovare Simon Gautier

La tecnologia che poteva salvare Simon - il turista morto nel Cilento : Francesca Bernasconi Si tratta della geolocalizzazione di emergenza: un sistema installato sugli smartphone permette di individuare con maggior precisione la zona da cui è partita la chiamata per chiedere aiuto Forse Simon Gautier avrebbe potuto salvarsi. Il turista francese di 27 anni di cui si erano perse le tracce nove giorni fa, avrebbe potuto essere trovato in tempo dai soccorritori, se sul suo smartphone fosse stata installata ...

Cilento - il giallo di Simon - turista scomparso 8 giorni fa : disperato appello della mamma : Simon Gautier, turista francese di 27 anni, risulta disperso dal 9 agosto scorso. Venerdì scorso il giovane, in Cilento per una vacanza, è uscito per un'escursione lungo il Sentiero della Molara. Dopo una caduta ha allertato i soccorsi, ma gli uomini del 118 non sono riusciti a rintracciarlo. Simon sembra scomparso nel nulla e ora la mamma Delphine, giunta in provincia di Salerno per cercarlo, ha lanciato un accorato appello a Trekking Tv: "Mio ...