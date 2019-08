Napoli in lutto | Antonio muore in vacanza in Grecia a soli 22 anni

«Addio professò» - Napoli piange Luciano De Crescenzo : lutto cittadino e bandiere e mezz'asta : Napoli piange il professore, e anche il famoso cavalluccio rosso acquistato a piazza Mercato da Riccardo Pazzaglia nel film «Così parlò Bellavista», si tinge di nero. Un...

Morto Luciano De Crescenzo - scrittore e attore : Napoli è in lutto : Luciano De Crescenzo è Morto: mondo della cultura in lutto Mondo della cultura nuovamente in lutto. Cos’è successo? E’ Morto Luciano De Crescenzo. L’uomo aveva 90 anni e ne avrebbe compiuto 91 fra un mese esatto. Ad annunciarlo è stata direttamente la casa editrice dello scrittore in uno stringato comunicato stampa. In base a quanto riportato da Quotidiano.net, Luciano De Crescenzo era ricoverato in Ospedale a Roma, dove ...

Napoli in lutto : è morto il grande scrittore Luciano De Crescenzo : Personaggio popolare e molto amato, lo scrittore partenopeo nato nel 1928 avrebbe compiuto novantuno anni il prossimo 18 agosto. De

Lutto per David Ospina : è venuto a mancare il papà. Le condoglianze del Napoli - il Tweet : Lutto Ospina, il Tweet di condoglianze della SSC Napoli David Ospina, portiere del Napoli è in Lutto per la perdita del padre. La società azzurra ha annunciato le triste notizia attraverso i suoi profili social, ed ha fatto le sue condoglianze al portiere. Questo il Tweet: “Tutto il Napoli nessuno escluso, è vicino a David Ospina per la perdita del suo amato papà. Ti aspettiamo e ti siamo vicini David” Leggi anche De ...

Grave lutto in casa Napoli - è morto il padre di Ospina : Grave lutto nelle ultime ore in casa Napoli, è morto il padre del portiere David Ospina. La notizia è stata comunicata direttamente dal club azzurro attraverso un comunicato ufficiale. “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore di David Ospina e della sua famiglia per la scomparsa del caro padre Hernan”. E’ ...

Il Napolista in lutto per Antonio Patierno : Antonio Patierno non c’è più. Ci vorrebbero pagine e pagine per riassumere la sua carriera di giudice. Presidente aggiunto onorario della Corte Suprema di Cassazione. Noi qui vogliamo ricordarlo soprattutto come una persona speciale, deliziosa, sempre garbata e attenta. Un grandissimo tifoso del Napoli e un sostenitore della prima ora del Napolista con il figlio Francesco e il nipote Bruno. La prima volta ci incontrammo addirittura nella ...