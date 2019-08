Kabul - strage al matrimonio <br>63 morti in attentato kamikaze : ...

Kabul - strage al matrimonio : 63 morti in attentato kamikaze : strage durante un matrimonio a Kabul, dove almeno 63 persone sono morte e altre 182 sono rimaste ferite in un attentato kamikaze avvenuto alle 22:30 di ieri nella zona occidentale della capitale afghana, la Dubay City Hall, in cui predomina la comunità sciita Hazara.Tutte le vittime sono civili e tra loro ci sono anche donne e bambini, ha spiegato la portavoce del ministero dell'Interno afghano Nasrat Rahimi. Secondo il racconto di alcuni ...