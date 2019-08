Hong Kong | almeno 100mila manifestanti sotto la pioggia

Protesta a Hong Kong : migliaia di nuovo in piazza sotto pioggia e vento : Gli attivisti pro democrazia di Hong Kong oggi sono tornati di nuovo in piazza, affrontando anche pioggia e forti raffiche di vento: una nuova mobilitazione anti-governativa è stata indetta a Victoria Park dove sono attese, oltre i dimostranti più giovani e radicali, anche famiglie e persone anziane. E’ l’11ª settimana consecutiva che va avanti il movimento di Protesta iniziato il 9 giugno per bloccare la legge che avrebbe permesso ...

Una marea a Hong Kong contro il Governo : Migliaia di persone sono dirette a Victoria Park, nel cuore di Hong Kong, per la manifestazione del Civil Human Rights Front, il gruppo delle mobilitazioni da 2 milioni di adesioni contro la legge sulle estradizioni in Cina.Bonnie Leung, tra i leader dell’iniziativa, ha ricordato che oggi ”è un giorno di pace”, rinnovando l’invito a “mostrare al mondo che la gente di Hong Kong è del tutto ...

Hong Kong - la folla sfida la pioggia : ?grande marcia pacifica : Dopo le violenze dei giorni scorsi, domenica a Hong Kong è andata in scena una grande manifestazione pacifica, una prova di forza della popolazione scesa in strada nonostante la pioggia fitta per dimostrare la sua opposizione alla legge - nel frattempo sospesa - che rende più facile l’estradizione di cittadini di Kong Kong in Cina

Hong Kong - anche i professori scendono in piazza per l’11° weekend di protesta. E parte la contro manifestazione a favore di Pechino : Hanno marciato indossando abiti neri e annodando nastri bianchi alle inferriate di metallo intorno alla Government House. Così migliaia di professori oggi hanno dato il via all’undicesimo weekend di proteste a Hong Kong. Sfidando la pioggia battente hanno espresso la loro solidarietà agli studenti e agli attivisti che 11 settimane fa hanno cominciato a dichiarare il pieno dissenso contro la legge sulle estradizioni in Cina, accusata di ...

Hong Kong - migliaia di insegnanti si uniscono alle proteste : Hong Kong, 17 ago. (AdnKronos/Dpa) – Scendono in piazza anche gli insegnanti a Hong Kong in solidarietà con gli studenti e i giovani che da settimane nell’ex colonia britannica. “E’ la prima volta che si insegnanti si uniscono a una protesta guidata dai loro studenti, i giovani sono il nostro futuro, dobbiamo proteggerli”, ha dichiarato il presidente del sindacato degli insegnanti, Fung Wai Wah. Alla marcia, ...

A Hong Kong la marcia dei professori : Migliaia di professori, sfidando la pioggia battente, hanno aperto a Hong Kong le manifestazioni di un nuovo weekend ad altissima tensione, viste le centinaia di mezzi e blindati, e le migliaia di unità paramilitari cinesi convenuti a Shenzhen, megalopoli cinese a pochi chilometri dal confine con l’ex colonia britannica.Gli insegnanti hanno espresso solidarietà agli studenti e agli attivisti che 11 settimane fa hanno ...

Hong Kong - la marcia dei professori apre l'ennesimo weekend di proteste : Città sotto assedio con centinaia di mezzi blindati in strada e migliaia di unità paramilitari cinesi

La crisi di Hong Kong - spiegata bene : Le contraddizioni secolari di un posto unico al mondo sembrano arrivate a un punto di rottura: chi protesta, da quanto, perché e come

Hong Kong - al via nuovo weekend proteste : 10.40 Oltre un migliaio di insegnanti è sceso in piazza sotto la pioggia battente,per dare il via al nuovo weekend di proteste anti-governative, in corso da 11 settimane ad Hong Kong. Vestiti di nero gli insegnanti hanno manifestato in solidarietà con i giovani che animano le proteste nate contro la legge sull'estradizione in Cina, e poi proseguite per denunciare le violenze della polizia e l'attacco al principio "un Paese due sistemi", che ...

Hong Kong - la marcia dei professori apre l'ennesimo weekend di proteste : Città sotto assedio con centinaia di mezzi blindati in strada e migliaia di unità paramilitari cinesi

Hong Kong - via all’11° weekend di proteste. Pechino : “Non escluso uso della forza - ma non sarà come Tienanmen”. Monta il caso Disney : “Non ci sarà un’altra Tienanmen“, assicura il governo cinese, pur non escludendo “l’opzione dell’uso della forza“. Proprio per questo “il rischio c’è”, come replicano da più parti. Alla vigilia dell’undicesimo weekend consecutivo di proteste antigovernative ad Hong Kong, non si placano le tensioni sia locali sia internazionali. Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ...

A Hong Kong l’undicesimo weekend di proteste : i manifestanti sfidano i divieti : Nessuna delle cinque manifestazioni è stata autorizzata dalle autorità. Si dimette il ceo della compagnia aerea Cathay Pacific

'Nuova Tienanmen' a Hong Kong?/ Cina "uso forza militare un'opzione" : il mondo trema : 'Nuova Tienanmen' a Hong Kong? Caos tra Cina, Usa e proteste dei giovani: Pechino 'uso forza militare resta un'opzione valida'; il mondo trema

La Cina non esclude l'uso della forza a Hong Kong. Timori per l'economia : “Non sarà una nuova piazza Tiananmen” ma “l’uso della forza è un’opzione”. La Cina non esclude interventi armati a Hong Kong e, nell’annunciarlo attraverso l’organo d’informazione ufficiale del governo, il Global Times, fa un riferimento alla repressione nella piazza di Pechino trent’anni fa. Rispetto a quanto accaduto Il raduno delle forze paramilitari a Shenzhen, si ...