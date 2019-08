F1 | la Ferrari crede ancora in Sebastian Vettel? Ipotesi Mick Schumacher con Leclerc dal

Fonte : oasport

(Di domenica 18 agosto 2019) Anche se in casanon arrivano che conferme nette, il futuro dia Maranello è meno sicuro di quanto ci si potrebbe aspettare. Sia ben chiaro, non stiamo parlando in ottica 2020, dato che tutto sembra blindato dai contratti, piuttosto verso il 2021. Il tedesco haun anno di contratto con la scuderia emiliana e non ci sono dubbi che sarà al via del prossimo Mondiale di Formula Uno con la Rossa, ma ampliando le previsioni tutto cambia. O potrebbe farlo… Sembra davvero che la stagione 2021 sarà quella della “grande rivoluzione”. In primo luogo accadrà a livello tecnico, con le vetture che saranno completamente riviste per renderle ancor più prestazionali ma che, contemporaneamente, rendano i sorpassi più semplici; in secondo luogo perchè potrebbero cambiare di casacca numerosi piloti. Tra questi, ovviamente, anche. Chi farà ...

