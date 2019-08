Ciliverghe | battuto il Legnago in Coppa Italia | decisivi i tiri dal dischetto

(Di domenica 18 agosto 2019)(4-3-1-2): Valtorta; Sanni, Avesani, Minelli, Menni; Mozzanica, Vignali (26’ st Comotti), Franzoni; Pasotti (40’ st Sola); De Angelis, Confalonieri (22’ st Berta). A disp.: Magoni, Manu-Aning, Faccioli, Miglio, Coulibaly, Ait Bakrim. All.: Carobbio.(4-3-1-2): Enzo; Darraij, Moretti, Bondioli, Botturi (27’ st Forestan); Yabre, Ranelli, Antonelli (27’ st Demian); Cicarevic (18’ st Farinazzo); Barone, Torelli. A disp.: Ingrassia, Bagnai, Zanetti, Leoni, Miatton, Marchesini. All.: Bagatti. ARBITRO: Bertuzzi di Piacenza. MARCATORI: 14’ pt aut. Bondioli; 11’ st Mozzanica, 30’ e 40’ st Barone. AMMONITI: Moretti, De Angelis, Ranelli. SEQUENZA RIGORI: Bondioli rete; Mozzanica rete; Moretti parato; Sanni traversa; Demian rete; Berta rete; Ranelli rete; Franzoni rete; Barone parato; De Angelis rete. E’ una sfida senza esclusione di colpi quella tra ...

