Boschi risponde a Salvini con una foto in spiaggia | “Io una mummia? Bacioni dal sarcofago”

Boschi critica Di Maio - il M5S risponde : 'Lavoratori ancora aspettano si ritiri' : Non corre buon sangue tra Maria Elena Boschi e Luigi DI Maio . Non è una novità che i toni tra i due si facciano aspri e, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, entrambi trovino l'occasione per manifestare il dissenso rispetto al reciproco operato politico. Di recente l'ex Ministro del governo Renzi ha avuto modo di critica re il Vicepremier, andando a sottolineare quelle che sarebbero state le sue malefatte o incompiute da Ministro del Lavoro ...

Boschi risponde per le rime a Salvini : “Noi al governo abbiamo portato risultati non rubli” : Boschi replica duramente al vicepremier Salvini: "Caro Salvini, ho ancora il coraggio di parlare. Con noi l'Italia cresceva, c'erano più diritti e meno odio: noi abbiamo portato risultati, non rubli. Soprattutto ho ancora la Libertà di parlare: come ministro dell'Interno viene pagato per garantirmela, non per attaccarmi. Bacioni".Continua a leggere