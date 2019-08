Ancora niente nuova interfaccia di Android Auto? Ecco come forzarla per averlo subito

SportBild : Ancora niente rinnovo per Werner. La sua preferenza sarebbe il Bayern : Il Lipsia dà un ultimatum a Timo Werner per il rinnovo. Lo riporta SportBild. L’attaccante è stato accostato anche al mercato estivo del Napoli. Il suo contratto scade nel giugno dell’anno prossimo e il Lipsia cerca da gennaio di trovare l’offerta giusta per arrivare al rinnovo. Se la firma del calciatore non dovesse arrivare, allora Werner potrebbe uscire dal progetto tecnico del club. Su Werner ci sono Roma e Napoli ma anche ...

Crosetti : Per ora - di Sarri ci sono la tuta e il taccuino. Ancora niente bellezza : “C’è poco di quello che c’era prima (Ronaldo, Dybala, la difesa di ferro) in queste scaglie di nuova Juve, e non c’è quasi nulla di quanto dovrà esserci (il nuovo attacco, la difesa possibilmente Ancora di ferro, Sarri)”. E’ il giudizio che dà Maurizio Crosetti, su Repubblica, della partita di ieri tra Juve e Atletico Madrid, finita con una sconfitta per i bianconeri. Soprattutto, scrive Crosetti, non c’è Ancora “il ...

Mondiali nuoto 2019 – Non solo Horton! Ancora una protesta anti-Yang : niente foto e stretta di mano per Scott - il cinese si infuria [VIDEO] : Duncan Scott si rifiuta di stringere la mano a Sun Yang e di farsi fotografare insieme a lui durante la cerimonia di premiazione dei 200 stile libero, il cinese non nasconde la sua rabbia sul podio Continuano a Gwangju le proteste anti-Yang: dopo il gesto di due giorni fa di Mack Horton, che si è rifiutato di salire sul podio durante la premiazione dei 400 stile libero, oggi è stato Duncan Scott a protestare durante la cerimonia dei 200 ...

Lega Serie A tratta per canale con MediaPro - Ancora niente voto : Dettagli da definire, ma la trattativa tra la Lega Serie A e MediaPro prosegue. Il tema dell'accordo sulla partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il 2021-24 è stato al centro dell'assemblea dei club oggi, ma le società non hanno ancora votato sull'offerta del gruppo spagnolo-cinese. MediaPro venerdì scorso ha presentato una proposta che garantisce alla Serie A un minimo garantito di 1,150 miliardi ...

Sulle nomine europee Ancora niente : Dopo un'intera notte di negoziati i capi di stato e di governo europei non hanno ancora trovato un compromesso sui nuovi presidenti di Commissione, Consiglio e Parlamento