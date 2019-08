Perché i cambiamenti climatici colpiscono di più le donne

Fonte : wired

(Di venerdì 16 agosto 2019) Una donna nigeriana dopo la distruzione del suo villaggio (foto: LUIS TATO/AFP/Getty Images) Lo scorso giugno Philip Alston relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà ed i diritti umani, coniando il termine apartheid climatico, aveva sottolineato come il riscaldamento globale rende sempre più nette le disuguaglianze economiche e sociali. Ihanno infatti un impatto maggiore su quelle fasce della popolazione che dipendono maggiormente dalle risorse naturali per i loro mezzi di sussistenza. E la giustizia sociale non si esprime soltanto attraverso la disparità tra ricchi e poveri, ma anche tenendo conto del divario di genere. Di fatto, in quest’ottica a essere più vulnerabile è la popolazione mondiale femminile. Il cambiamento climatico infatti colpisce gli uomini e lein maniera e proporzioni diverse. Come già descritto dall’ultimo rapporto ...

