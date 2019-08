Io e Marilyn | trama | cast e curiosità del film con Leonardo Pieraccioni

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 16 agosto 2019) Torna su Canale 5 un classico della produzione più recente di: in prima serata su Canale 5, sabato 17 agosto da, va in onda ildel 2009 Io e, un sentitissimo omaggio del regista fiorentino a una delle icone di cinema e bellezza più rilevanti dell’intero 900. Io etrailer Io eGualtiero Marchesi è un uomo di 44 anni che è stato appena lasciato dalla moglie Ramona, che lavora nel circo del nuovo compagno Pasquale, un domatore di leoni e lanciatore di coltelli, il quale ha in affidamento la figlia di Gualtiero e Ramona, Martina, che lavora con la madre al circo. Una notte, per gioco, Gualtiero decide di fare una seduta spiritica con Jolanda — una vedova del suo stesso palazzo — il cugino pasticcere e il suo fidanzato Petronio. Indecisi su chi richiamare dal mondo dei morti, i quattro, sotto consiglio di Gualtiero, chiamano ...