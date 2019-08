Gli utenti Instagram possono ora segnalare i contenuti falsi

Facebook pensa aGli utenti - per una volta : ecco le nuove opzioni per la privacy dei gruppi : Facebook cambia la policy relativa alla gestione della privacy dei gruppi andando a semplificare e rendere più essenziale il tutto. I menu diminuiscono così come le opzioni che risultano più semplicemente accessibili per venire incontro agli utenti e per garantire uno sguardo chiaro e senza (brutte) sorprese per la gestione della riservatezza, scopriamone di più. […] L'articolo Facebook pensa agli utenti, per una volta: ecco le nuove ...

Facebook ha pagato delle persone per trascrivere i messaggi audio deGli utenti : Più o meno come facevano Google e Apple, al fine di migliorare gli algoritmi che analizzano i comandi vocali: ora però dice di aver sospeso la pratica

Facebook ha trascritto i messaggi audio deGli utenti senza autorizzazione : Facebook continua ad avere problemi relativi al delicato aspetto della privacy e l'ultimo della serie potrebbe creare non pochi grattacapi al colosso dei social

L’Fbi cerca fornitori per spiare Gli utenti sui social network : The Federal Bureau of Investigation (FBI) (foto: Al Drago/Bloomberg via Getty Images) Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) chiede nuovamente accesso ai dati dei social network per monitorare le potenziali minacce. Come scrive il Wall Street Journal, gli agenti federali sono alla ricerca di appaltatori che possano fornire “servizi di abbonamento a uno strumento di allerta precoce sui social media al fine di mitigare le varie minacce, ...

Anche Briatore piange : "1580 euro per un volo Olbia-Milano". Gli utenti in rivolta : "Tu vendi una pizza a 80 euro" : Un volo Olbia-Milano da 1580 euro. Una cifra che ha fatto storcere il naso Anche a Flavio Briatore, che ha condiviso su Instagram un post polemico: ″#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino... 1.580 € solo andata... vi sembra normale 55 min di volo con la stessa cifra vai a nyny e poi ci lamentiamo che la Sardegna + vuota!!”. Visualizza questo post su Instagram#easyjet #olbia/Milano 2 adulti e 1 bambino...1.580 € solo andata ...

Samsung "spamma" pubblicità di Galaxy Note 10 suGli smartphone di alcuni utenti : Samsung sta inviando su alcuni smartphone Galaxy degli annunci pubblicitari riguardanti i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+: le notifiche arrivano da Samsung Pay, Bixby o Samsung Push Service.

Google Assistant non supporta più i promemoria per Gli utenti G Suite : Da alcuni giorni il team di Google ha introdotto una novità che probabilmente non risulterà particolarmente gradita a tanti utenti G Suite: Google Assistant, infatti, non supporta più i promemoria

Gli utenti colpiti dai malware che rubano le password sono aumentati del 60% nel 2019 : Gli esperti di sicurezza esortano a creare password sicure, ma anche quelle migliori possono essere rubate, usando i cosiddetti “password stealer“, malware progettati per raccogliere illegalmente i dati digitali degli utenti. Gli hacker li usano anche per rubare le password, e secondo gli esperti di sicurezza di Kaspersky gli utenti colpiti da questo tipo di malware sono passati dai 600.000 della prima metà del 2018 agli oltre ...

I dati deGli utenti di Twitter e Instagram usati per la pubblicità senza consenso : (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images) La privacy e i dati degli utenti sono di nuovo al centro delle polemiche sui social network per violazioni del regolamento Gdpr, in vigore in Europa dal maggio del 2018. Secondo quanto si legge in una nota pubblicata da Twitter, proprio a partire da quella data la piattaforma fa sapere di aver riscontrato problemi nella gestione della privacy dei suoi iscritti. In sostanza, il social ha ammesso ...

Lo scanner Fujitsu legge il palmo della mano per identificare Gli utenti e sbaglia solo una volta su 10 milioni : Lettori di impronte digitali e riconoscimento facciale sono ormai soluzioni popolari per il riconoscimento biometrico. Da tempo però Fujitsu offre un altro metodo per identificare univocamente gli utenti: PalmSecure, che al posto della scansione dell’impronta digitali effettua la stessa operazione sul palmo della mano. Ora l’azienda giapponese annuncia di avere ampliato e integrato la sua offerta per la sicurezza, unendo quattro soluzioni: ...

Entro il 2020 nascerà Libra la moneta utilizzabile nei Social da tutti Gli utenti : Entro il 2020 nascerà Libra la moneta utilizzabile nei Social da tutti gli utenti Le novità in campo tecnologico sembrano non mancare mai anzi, ultimamente la notizia sta facendo il giro di tutto il mondo. Sapete cosa è Libra? Libra è la nuova moneta digitale, questa permetterà a tutti gli utenti di accumulare soldi e scambiarseli tra di loro, per poi utilizzarli anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. I progetti di Mark Zuckerberg ...

Apple ha sospeso il programma che consente ad alcuni dipendenti di ascoltare le conversazioni deGli utenti su Siri : Apple ha annunciato di aver sospeso il programma che consente ad alcuni dipendenti di ascoltare le conversazioni private degli utenti con l’assistente vocale Siri. La scorsa settimana un articolo del Guardian aveva rivelato come Apple inviasse una piccola parte delle conversazioni

Quanto sono stati fedeli Gli utenti dei maggiori brand Android nel 2019? Ce lo spiega la ricerca di BankMyCell : Un nuovo report di BankMyCell analizza la fedeltà degli utenti Android ai vari brand nei primi mesi del 2019: bene Samsung e Google, malissimo HTC.

Un altro operatore annuncia il passaggio al 4G di TIM - gratuito per tutti Gli utenti Digi Mobil : La novità viene annunciata dal portale Digi Mobil, operatore virtuale di proprietà del gruppo romeno RCS & RDS, con una breve nota