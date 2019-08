AkaB morto | addio al fumettista Gabriele Di Benedetto | aveva 43 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Èa 43ile registaDi, noto con il nome d’arte “”. Il decesso è avvenuto il 14 agosto ma la notizia è stata data solo ora dalla famiglia sui social. L’artista, nato a Milano nel 1976,fondato Shok Studio, occupandosi anche di coordinamento editoriale. Con il suo stile inquieto e dissacrante,collaborato con le maggiori case editrici di fumetti, dalla Marvel alla Dc Comics e alla Bonelli, oltre che con testate come Il Manifesto e Rolling Stone. Non solo, nella sua carriera ha realizzato anche diversi corti ed ha partecipato alla 60esima Mostra del Cinema di Venezia con il suo lungometraggio “Mattatoio”. Nella biografia sul suo sito,Disi definiva un “esploratore delle condizioni dell’animo umano e sperimentatore non convenzionale”. L'articoloal ...

