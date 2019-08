Vede un ragazzo prendere a calci un cagnolino | scende all’auto e gli spara

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Un uomo, un gioielliere con regolare porto d’armi, è sceso dalla sua auto e ha iniziato are contro un. Il motivo è che il gioielliere è stato accecato dalla rabbia. L’uomo, quando era fermo al semaforo con la sua auto, ha visto un giovaneun. Ilstava in tutti modi cercando di svincolarsi ma il suo padrone ha continuato a strattonarlo e prenderlo a. A quel punto il gioielliere è sceso dha estratto la sua pistola, una berretta 9×21 e hato a un ginocchio del. Il 47enne ha chiamato i soccorsi, ha atteso che arrivassero e poi si è consegnato alle forze dell’ordine, spiegando il motivo del suo gesto. Ilè stato soccorso e trasportato al più vicino ospedale dove è stato sottoposto a lungo e delicato intervento per la ricostruzione del ginocchio. Il giovane non è in pericolo di ...

