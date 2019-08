Reddito di cittadinanza |  Inps | quasi 1 | 5mln domande | 400mila respinte

Salvini contro il Reddito di cittadinanza : va verificato subito - così non si assume più : Matteo Salvini, almeno a parole, è deciso ad attaccare i grillini e a lasciare il governo anche se è legittimo

Reddito e pensioni di cittadinanza - scontro Lega - M5S : per Garavaglia '70% è irregolare' : La crisi di governo si fa sempre più accentuata e inevitabilmente le misure chiave approvate negli scorsi mesi entrano nello scontro tra le due ali che prima componevano l'esecutivo giallo-verde. È il caso del Reddito e delle pensioni di cittadinanza, che sono state oggetto di dichiarazioni di fuoco nelle ultime ore. I toni sembrano sancire la definitiva divisione tra le due forze, ma anche l'ingresso in un clima da campagna elettorale che fino ...

Massimo Garavaglia demolisce Di Maio : "Il Reddito di cittadinanza? Il 70% di chi lo prende non ne ha diritto" : Il reddito di cittadinanza si sta trasformando in una truffa. Secondo Massimo Garavaglia, viceministro dell'Economia ed esponente leghista, "gran parte di coloro ai quali è stato erogato il reddito risulta non titolare e quindi i risparmi non possono che aumentare. Il dato è ancora grezzo ma è sopra

Lega e M5s litigano sul Reddito di cittadinanza. "Il 70% non ne ha diritto" "Cretinate" : Anche se la crisi di governo non è stata ancora certificata, nella (vecchia) maggioranza volano gli stracci. Tra gli oggetti del contendere il reddito di cittadinanza, misura simbolo del Movimento 5 stelle.A metterlo nel mirino è il leader della Lega, Matteo Salvini, che a Rtl 102.5 afferma: “In tante realtà, soprattutto del sud” il reddito di cittadinanza “si sta trasformando in incentivo in lavoro ...

Reddito di cittadinanza - Lega : “Il 70% dei beneficiari è irregolare” : La Lega attacca il M5S sul Reddito di cittadinanza. Il viceministro all'Economia Garavaglia: "Oltre il 70% di chi riceve il Reddito di cittadinanza non avrebbe diritto". Il dato sarebbe emerso da controlli effettuati dalla Guardia di Finanza. E aggiunge: "Mancano i decreti attuativi che consentono ai comuni di chiamare i beneficiari del Rdc per prestare servizi socialmente utili".\\A dirlo è il viceministro leghista dell'Economia Massimo ...

Salvini tira dritto : «Il 20 agosto sfiduceremo Conte». Nuova lite con M5S sul Reddito di cittadinanza : Il ministro dell’Interno in radio ribadisce di non voler ritirare la mozione e dice: «Con voto in autunno nessun aumento dell’Iva»

Crisi di governo - Salvini : “Se vinciamo nuove elezioni rivediamo il Reddito di cittadinanza” : Salvini ha illustrato la sua idea di esecutivo, nel caso si andasse a elezioni subito e vincesse la Lega: "Giancarlo Giorgetti ministro dell'Economia. Questo è quello che voglio e per cui lavoro". E ha spiegato che non sarebb e in discussione "quota 100 e non si toglieranno gli 80 euro. Semmai, sarà doveroso verificare il reddito di cittadinanza".Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - l'altolà con la crisi di Governo : "Va verificato subito" : La misura manifesto del Movimento 5 stelle rischia di subire una revisione con la crisi di Governo. È la Lega a rompere gli...

Reddito DI CITTADINANZA/ E Decreto dignità nel limbo con la crisi di Governo : Il Governo che verrà dovrà decidere il da farsi anche su misure riguardanti il lavoro come REDDITO di CITTADINANZA e Decreto dignità

Reddito di cittadinanza a rischio : caos Navigator - “Non sappiamo che fare” : Reddito di cittadinanza a rischio: caos Navigator, “Non sappiamo che fare” Il Reddito di cittadinanza potrebbe essere a rischio e non solo per la crisi di governo. In questi giorni si parla spesso di Quota 100 e RdC a rischio per via della rottura perpetrata di Salvini, e al tempo stesso si afferma la loro permanenza, a meno che i prossimi governi non facciano modifiche strutturali o ritocchi importanti. Il problema del Reddito di ...

Prende il Reddito di cittadinanza ma "arrotonda" spacciando : così è stato scoperto : Ancora un "furbetto". Dopo averlo fermato per un controllo, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo "integrava" così il...

Di Maio : per colpa di Salvini salteranno Reddito di cittadinanza e quota 100 : È ormai guerra senza esclusione di colpi tra Di Maio e Salvini. Il leader M5S attacca l'ex alleato incolpandolo di aver tradito gli italiani, di essere il responsabile di un eventuale...

Reddito di cittadinanza per tre mesi : dovrà restituire il doppio di quanto incassato : Per il fisco era sconosciuto ma un fruttivendolo il Reddito di cittadinanza lo percepiva ugualmente. L'evasore totale ha...

Brindisi - percepiva indebitamente il Reddito di Cittadinanza : badante denunciata : Aveva un lavoro come badante, ma aveva richiesto lo stesso il Reddito di Cittadinanza: per questo i carabinieri della stazione di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, hanno denunciato per truffa aggravata una 58enne di origini rumene. La donna, secondo quanto riferisce la stampa locale, svolgeva il suo lavoro "in nero", ovvero senza un regolare contratto. I militari dell'Arma hanno però scoperto il raggiro e adesso la donna dovrà ...