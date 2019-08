Fonte : oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il momento della verità sta per arrivare per la, chiamata a battere un colpo nell’accoppiata Spa-Monza per scongiurare il pericolo di chiudere ilsenza vittorie di tappa proprio come nel 2016 e nel 2014 (uniche annate prive di successi del Nuovo Millennio). La scuderia di Maranello è reduce dalla pessima prestazione della domenica di Budapest, in cui è salita sul podio con Sebastian Vettel pagando però un minuto di distacco dal vincitore al termine di una gara lineare e senza particolari variabili come pioggia o Safety Car. Il tracciato dell’Hungaroring non si addiceva alle caratteristiche di una SF90 che invece potrà dire la sua nelle prime due tappe al rientro dalle vacanze estive. Lasa di avere proprio ine in Italia l’occasione più concreta da qui alla fine del campionato di poter aggiudicarsi almeno unin modo da rendere una ...

OA_Sport : F1, GP Belgio 2019: Ferrari punta al successo a Spa con i 20 cavalli di potenza in più del nuovo motore - SassuoloUS : Le calciatrici neroverdi Heleen #Jaques e Diede #Lemey sono state convocate dalla #Nazionale belga in vista della g… - viajandoperdido : In Belgio i funerali di Lambrecht: “Lasci un vuoto incolmabile” -