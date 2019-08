Terremoto in Toscana | due scosse molto superficiali in Val di Cecina | avvertite dalla

Scossa di magnitudo 3 - 9 al nord Italia : Terremoto avvertito in Emilia - Liguria e Toscana : Pochi minuti fa, precisamente alle 13:17, una Scossa di magnitudo 3.9 della scala Richter ha interessato il nord Italia. Secondo i primi dati forniti dall'Ingv in tempo reale l'epicentro del terremoto sarebbe stato individuato circa 5 chilometri a sudest del piccolo comune Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, sull'Appennino Emiliano. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale, questo soprattutto per via dell'ipocentro, ...

Scossa di Terremoto al Nord Italia : paura fra Emilia - Liguria - Nord Toscana : Una Scossa di terremoto di moderata intensità si è verificata alle ore 13.17 di oggi al Centro-Nord Italia.? Dalle prime rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.9 sulla scala...

Toscana : avvertita una lieve scossa di Terremoto (Colle di Val d'Elsa - Poggibonsi) : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi 9 luglio 2019, esattamente alle 22.42, sulla Toscana centrale in provincia di Siena. Stando ai dati giunti dall'INGV si è trattato...

Toscana : sequenza di scosse di Terremoto su Colle di Val d'Elsa (Siena) : Diverse scosse di terremoto, di cui una di moderata entità, sono state registrate oggi 29 giugno 2019, precisamente in nottata, nel cuore della Toscana in provincia di Siena. Si è trattato di tre...

Sciame sismico in Toscana : numerose scosse di Terremoto in provincia di Siena [DATI e MAPPE] : numerose scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Siena, nelle scorse ore, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: a due eventi maggiori è seguito uno Sciame sismico. La rete sismica dell’INGV ha registrato alle ore 00:40 una scossa di terremoto magnitudo 2.6 a 6 km di profondità nel territorio del comune di Colle Val d’Elsa, nella provincia di Siena, e a ridosso del territorio metropolitano ...

Scossa di Terremoto - paura in Toscana nella notte [MAPPE e DATI] : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha colpito la Toscana centrale nel cuore della notte, all’1.03 ad appena 8.4km di profondità. L’epicentro è stato localizzato dall’INGV tra Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa. La Scossa era stata preceduta alle 00.40 da un’altra di magnitudo 2.6 a 6.4km di profondità e un’altra ancora di magnitudo 0.9 alle 00.42. L'articolo Scossa di terremoto, paura in Toscana nella notte [MAPPE e DATI] sembra essere il ...

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 3.4 al confine con Lazio e Umbria [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 6.4km di profondità ha colpito poco fa, alle 19:31 di questa sera, la Toscana meridionale, al confine con Lazio e Umbria. L’epicentro della scossa è stato localizzato dall’INGV tra San Casciano dei Bagni e Cetona, in provincia di Siena, nell’area in cui da giorni si verificano numerose scosse sismiche. La scossa di stasera, in ogni caso, non ha provocato alcun danno, pur ...