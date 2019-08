Meningite fulminante a Forlì | 56enne arriva in ospedale e muore poco dopo

Mondo della moda in lutto - Alla Verber uccisa in vacanza da una Meningite fulminante : C’è un nuovo lutto che agita il Mondo della moda, che oggi perde una mente visionaria, geniale, moderna. È morta infatti Alla Verber, manager di origini russe. Aveva sessantuno anni ed era in vacanza proprio qui da noi, in Italia, precisamente a Forte dei Marmi, dove la donna si trovava con la figlia. A strapparle la vita una meningite fulminante che l’ha colpita in maniera letale nella sua stanza dell’hotel di lusso della Versilia. In pochi ...

Forte dei Marmi - manager della moda stroncata da Meningite fulminante mentre è in vacanza : Alla Verber, famosa manager di moda di origine russa, è morta a causa di una meningite fulminante mentre si trovava con la figlia in vacanza, ospite di un albergo di lusso a Forte dei Marmi, in Versilia. I primi malori sono apparsi lunedì 5 agosto, e meno di due giorni dopo ne è stato dichiarato il decesso. Il cordoglio di Dsquared: "Addio ad una mente visionaria". Dopo meno due giorni di agonia, le sue condizioni sono peggiorate a tal ...

Una Meningite fulminante ha stroncato Swami - figlia dell’ex portiere del Chievo : Swami Codognola è stata uccisa da una meningite batterica fulminante. È stata confermata la causa della morte della figlia 17enne di Paolo, ex portiere del Chievo Verona mentre si trovava con la mamma in vacanza sull'isola di Naxos, in Grecia. La ragazza aveva cominciato a stare venerdì scorso con febbre alta, dolori muscolare e rush cutaneo ed è deceduta nel giro di 3 giorni. La conferma, come riporta il quotidiano L'Arena, è arrivata dal ...