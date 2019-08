Crisi di governo | al Senato Salvini parte in minoranza Pd e M5S si avvicinano

Cmc : M5S - 'con Crisi governo a rischio pagamento aziende in crisi' : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - "Le modifiche al Fondo Salva Opere approvate all'ultimo Consiglio dei Ministri che avrebbero permesso un rapido pagamento delle aziende in crisi nei cantieri CMC in Sicilia sono a rischio a causa della crisi di governo". E' la denuncia del M5S. "Il ritocco normativo ch

Bonafoni : vista Crisi di Governo vanno sospesi sgomberi : Roma – “Con la crisi di Governo ormai aperta e dagli esiti imprevedibili, riteniamo necessario chiedere a gran voce una moratoria degli sgomberi, previsti a partire dal mese di agosto nella citta’ di Roma”. Cosi’ in una nota Marta Bonafoni, Paolo Ciani e Alessandro Capriccioli, capigruppo rispettivamente della Lista civica Zingaretti, di Centro Solidale Demos e di +Europa Radicali al Consiglio Regionale del Lazio. ...

Non pago più - sulla Crisi di governo irrompe lo sciopero degli acquisti : L'8 settembre una data da segnare sul calendario per quella che si annuncia come una protesta clamorosa, lo sciopero dei...

Crisi di governo - la diretta – Alle 18 il voto al Senato sul calendario. Renzi : “Conte bis? Non ha brillato ma decidono i partiti” : Giornata decisiva per conoscere il timing della Crisi di governo. E capire se si confermerà la tenuta della convergenza fra M5s, Pd e Leu, già rivelatasi nella giornata di ieri. Alle 18, infatti, l’aula del Senato si riunisce per votare il calendario uscito ieri dalla conferenza dei capigruppo, che ha già deciso di ascoltare il prossimo 20 agosto le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla Crisi della maggioranza. ...

Crisi governo - Cazzola : “Spero in inciucio M5s-Pd. Salvini? Un pazzo irresponsabile” : “Salvini ha consenso? Hitler in 5 anni passò da 800mila a 13 milioni e 700mila voti e la Repubblica di Weimar era una delle repubbliche più avanzate che si sono mai viste sulla faccia della Terra. Il popolo, chiamato a scegliere tra Gesù e Barabba, scelse Barabba. Non dimentichiamolo“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Cusano Campus dall’economista Giuliano Cazzola sull’attuale Crisi di governo. E su ...

Cmc : M5S - ‘con Crisi governo a rischio pagamento aziende in crisi’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Le modifiche al Fondo Salva Opere approvate all’ultimo Consiglio dei Ministri che avrebbero permesso un rapido pagamento delle aziende in crisi nei cantieri CMC in Sicilia sono a rischio a causa della crisi di governo”. E’ la denuncia del M5S. “Il ritocco normativo che chiariva aspetti importanti per le aziende, come, ad esempio, l’accessibilità ai fondi per quelle ...

Crisi di governo - il patto tra Berlusconi e Salvini : listone - seggi sicuri e Toti fuori. Ma Forza Italia rischia d’implodere : Collegi spartiti in maniera scientifica, un listone per nascondere il logo di Forza Italia (e quindi non perdere voti) e soprattutto: il divieto di alleanza con Giovanni Toti. Sono alcuni degli elementi della nuova alleanza che sarà siglata tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Un patto che – da quello che emerge – dovrebbe essere addirittura siglato davanti a un notaio: il ché la dice lunga sul livello di fiducia tra i leader di ...

Crisi di governo - Conte firma il Contratto di sviluppo per Foggia. E agli amministratori : “Sarò al vostro fianco in qualsiasi veste” : Accolto dai cori “non mollare”, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato in Prefettura a Foggia per la firma definitiva del Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) che darà il via libera ai cantieri per il rilancio del territorio della Capitanata. Sono 43 i progetti in avvio, interessano la viabilità provinciale e altre infrastrutture, servizi per il turismo, collegamenti con le isole, valorizzazione museale e ...

Crisi di governo - dalle 18 prima conta al Senato. Salvini parte in minoranza : In giornata l’incontro con Berlusconi a Palazzo Grazioli.Movimento 5 Stelle: «Dopo essere tornato ad Arcore ha obbedito al primo diktat»

Crisi di governo - clima e ambiente. Servono nuovi modelli di progresso : Tutti gli organismi scientifici, internazionali e nazionali, sono d’accordo: siamo sull’orlo di una micidiale catastrofe ambientale a livello planetario, preannunciata ormai tutti i giorni da sconvolgimenti climatici sempre più estesi e violenti. Se non si interviene in fretta rischiamo addirittura l’estinzione. E ce lo ricordano con forza milioni di giovani che in tutto il mondo scendono in piazza per chiedere ai nostri governanti ...

Crisi governo - Fedriga : “M5s veri traditori. Salvini sopporta insulti come ‘Higuain ingrassato’” : “Il M5s dice che noi della Lega siamo traditori? E’ come se la moglie che trova il marito in dolce compagnia a ripetizione decine di volte decidesse di lasciarlo e il marito dicesse che la moglie l’ha tradito perché l’ha lasciato. Ecco, quella dei 5 Stelle mi sembra una costruzione fantasiosa”. Sono le parole del presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ospite de “L’aria che tira”, su La7. Il politico della Lega ...

Crisi - dopo Zingaretti anche Bettini apre al “governo politico di legislatura” : “Serve accordo Pd-M5s. Il premier? Non tecnico” : Sì a “un governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

Crisi di governo e l’incognita dell’aumento dell’Iva : cosa può succedere : Senza contromisure, il 1 gennaio l’aliquota ordinaria passerà automaticamente dal 22 al 25,2% e quella ridotta dal 10 al 13%...

PENSIONI - ILVA - SALARIO MINIMO/ Cosa succede con la Crisi di Governo? : La crisi di Governo ha effetti importanti anche su alcune misure approvate o che si volevano approvare su lavoro e PENSIONI