Campania | due elicotteri in servizio anche notturno per le emergenze | parte la

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2019) «Per preciso indirizzo del Presidente De Luca è stata attivata una sperimentazione che sarà importante per tutta la regione». Il direttore generale Ciro Verdoliva commenta così l’avvio della sperimentazione sancita con la nota n°504521 del 13.08.2019 della Direzione Generale Tutela della Salute della Regione. Nota che prevede per due mesi lo stazionamentodell’elicottero di soccorso del118 “Pontecagnano” presso l’Eliporto dell’Ospedale del mare e che di fatto permette di avere la disponibilità operativa di duedi notte. «In questo modo ilsanitario di emergenza con elicottero potrà abbattere ancor di più i tempi di trasporto dei pazienti e migliorare la qualità dell’assistenza, soprattutto per le patologie tempo dipendenti come l’infarto, l’ictus e il trauma maggiore, per le quali l’efficacia delle cure è legata ...

