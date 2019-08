Carola Rackete senza vergogna | Fu la Germania a ordinarmi di sbarcare a

Taormina - avvocato leghista danneggia il graffito raffigurante Carola Rackete : Il 6 agosto era spuntato a Taormina un murales raffigurante Carola Rackete intitolato "Santa Carola protettrice dei rifugiati", ad opera di Tvboy - artista palermitano con sede a Barcellona - già conosciuto per il suo recente lavoro del bacio Di Maio-Salvini. In un'intervista ha affermato che l'idea per la realizzazione sia nata dal ringraziamento del Ministro degli Interni alla "Beata Vergine Maria"....Continua a leggere

Sea Watch - Carola Rackete alla Zdf : 'Germania voleva che rifugiati sbarcassero in Italia' : La questione Sea Watch è salita agli onori delle cronache italiane ed europee alla fine dello scorso mese di giugno. L'epilogo fu senza precedenti, perché la capitana dell'imbarcazione, la giovane tedesca Carola Rackete, decise di forzare il blocco navale italiano sollevando un polverone che ha avuto eco internazionale. Carola, a distanza di qualche settimana, è stata protagonista di una lunga intervista rilasciata all'emittente tedesca Zdf in ...

Carola Rackete "santa protettrice dei rifugiati" : ecco chi glorifica l'eroina di sinistra e Pd : Ci mancava pure il murales. Siamo a Taormina, dove il noto artista Tvboy ha plasmato e presentato la sua ultima opera d'arte. La protagonista? Carola Rackete, l'ex comandante di Sea Watch 3, la speronatrice della motovedetta della Guardia di Finanza, la tedesca che ha calpestato le leggi italiane e

Taormina - esponente della Lega danneggia il murale di Tvboy su Carola Rackete : L'avvocato Giuseppe Perdichizzi ha cancellato con una bomboletta spray il volto del capitano della Sea Watch 3 e del bambino africano che tiene in braccio.

Taormina - imbrattato il murales che rappresenta Carola Rackete : Il murales che rappresentava Carola Rackete fatto a Taormina nel messinese, dal titolo "Santa Carola protettrice dei rifugiati", nelle scorse ore ha subito un brutto atto vandalico. L'autore del folle gesto è un avvocato siciliano, Giuseppe Perdichizzi, esponente della Lega e responsabile di Noi con Salvini. L'uomo, come si può ben vedere dalle immagini pubblicate dai media locali e nazionali, ha annerito il volto di Carola. L'opera era stata ...

Taormina - avvocato leghista imbratta il murale dedicato a Carola Rackete : “Prima gli italiani” : Un avvocato leghista, Giuseppe Perdichizzi, ha imbrattato a Taormina il murale dedicato alla comandate Carola Rackete realizzato da TvBoy e intitolato "Santa Carola protettrice dei rifugiati". Il legale, dopo aver annerito con una bomboletta spray il volto della donna e del bimbo africano che ha tra le braccia, ha affisso un biglietto con su scritto: "Noi stiamo con lo Stato italiano e la guardia di finanza, gli assassini in galera. Prima gli ...

A Taormina Carola Rackete è la «Santa dei migranti» in un murale di Tvboy : A Taormina un murale con il volto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, ma anche il volto dello scrittore siciliano recentemente scomparso Andrea Camilleri che si nasconde dietro un un angolo, con dietro il mare di Taormina. Ma a destare lo scalpore maggiore però è il murale di Carola Rackete, la “capitana” della Sea Watch, ritratta con un’aureola in testa, una cassetta di primo soccorso e un bimbo in braccio con salvagente addosso. ...

Taormina - collettivo dedica murales a Santa Carola Rackete - “protettrice dei rifugiati” : Su un muro della città siciliana è apparso un murale raffigurante Carola Rackete con un'aureola e in braccio un bambino con indosso un giubbotto salvagente.Continua a leggere

Carola Rackete - lo 007 : dietro di lei c'è Angela Merkel - tutti i dettagli : Uno potrebbe pensare a un regolamento interno di conti o a una vendetta postuma visto che lui, Hans-Georg Maaßen, lo scorso anno era stato trombato dalla Merkel e rimosso dal ruolo di capo dei servizi segreti tedeschi. Il problema però è che lui, Hans-Georg Maaßen, non è esattamente l' ultimo arriva

Lettera d'amore a Carola Rackete : Carola Amore vediamoci oggi davanti al bar della sede U.I.L. A Milano per riuscire insieme a fare andare Salvini al 2 per cento. Spero Amore non sei dei servizi segreti. Come nel film “Spy Game”, dove Brad Pitt va nei casini perché si innamora di una operatrice umanitaria (che invece è dei servizi)

Carola Rackete - la rivelazione dei servizi segreti : c'è la Merkel dietro la capitana della Sea Watch 3 : Secondo l'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hans-Georg Massen (rimosso un anno fa) la vicenda della Sea Watch e di Carola Rackete è stata una sceneggiata messa in piedi dalla tv pubblica Ard: nonché dal governo di Angela Merkel per screditare il governo italiano e mettere all'angolo Matteo Salvin

Matteo Salvini ridicolizza Carola Rackete e Pd : "Oggi vi togliete il reggiseno?" : E alla fine arrivò il giorno della più delirante delle proteste: via il reggiseno per solidarietà a Carola Rackete, la ormai ex comandante della Sea Watch 3 finita nel mirino, anche nostro, per essersi presentata in procura senza biancheria intima. Come annunciato da giorni, oggi sabato 27 luglio, è

Napoli - reggiseni stesi in piazza per la comandante Rackete : “Carola siamo noi” : FOTO : Napoli, reggiseni stesi in piazza per la comandante Rackete: “Carola siamo noi”: FOTO L’iniziativa è promossa dall'associazione Merida, impegnata contro la violenza di genere, nell’ambito delle manifestazioni di sostegno alla comandante della Sea Watch, criticata per essersi recata in tribunale senza l’indumento ...

Carola Rackete - contro la comandante e la Ue in campo i generali : "Basta umiliazioni per l'Italia" : La sfida del mare lanciata da Carola Rackete - la capitana "speronatrice" della Sea Watch - nei confronti dello Stato italiano, si è spostata da settimane su terra e minaccia di arrivare all' Europarlamento di Bruxelles. È notizia nota, infatti, che il prossimo 3 ottobre l' attivista immigrazionista