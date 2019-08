MotoGp in Austria | solita pole per Marc Marquez | dietro Quartararo e Dovizioso

VIDEO MotoGp - GP Austria 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez conquista la 59^ pole - Valentino Rossi 10° : Spettacolari qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che entra nella seconda parte della sua stagione. Pomeriggio rovente a Spielberg dove Marc Marquez ha fatto la voce grossa stampando il miglior tempo e conquistando così la pole position, 59esima partenza al palo per lo spagnolo che ha battuto lo storico record di Doohan. Andrea Dovizioso si è dovuto accontentare della terza piazza alle spalle anche di Fabio ...

MotoGp - il GP d’Austria si correrà almeno fino al 2025. Prolungato il contratto al Red Bull Ring : Il GP d’Austria continuerà a essere protagonista nel calendario del Mondiale MotoGP almeno fino al 2025. La Dorna e i promotori dell’evento hanno raggiunto l’accordo e il contratto è stato esteso per cinque anni (era in scadenza nella prossima stagione), questo appuntamento è rientrato in calendario nel 2016 dopo 19 anni di assenza. “Per me la MotoGP è la serie motorsport più attrattiva del mondo – ha dichiarato ...

MotoGp - rinnovato il contratto con il Gp d’Austria : si correrà al Red Bull Ring fino al 2025 : La Dorna ha trovato l’accordo con Mateschitz, proprietario del circuito, prolungando il contratto fino al 2025 Il circus della MotoGp rimarrà in Austria almeno fino al 2025, è ufficiale infatti il rinnovo firmato dalla Dorna insieme a Dietrich Mateschitz, proprietario della Red Bull e del circuito di Spielberg. AFP/LaPresse Esteso dunque il contratto in scadenza nel 2020, in seguito al prolungamento quinquennale reso noto oggi da ...

Marc Marquez MotoGp - GP Austria 2019 : “Record di pole position. Domani gara difficile con Dovizioso” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Spielberg. Il fuoriclasse spagnolo ha letteralmente dominato le qualifiche e ha guadagnato l’ennesima partenza al palo, per la 59esima volta in carriera scatterà davanti a tutti e Domani andrà a caccia di una vittoria. Il centauro della Honda dovrà battagliare verosimilmente con Andrea Dovizioso anche se ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Austria 2019 : “Obiettivo raggiunto - ottima prima fila. Marquez cercherà di scappare” : Andrea Dovizioso ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Spielberg. Il centauro della Ducati ha disputato un ottimo turno pomeridiano ed è riuscito ad agguantare la prima fila alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez e del buon Fabio Quartararo, domani il forlivese andrà a caccia del successo su una pista che ha sempre sorriso alla scuderia di ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Austria 2019 : “Seconda posizione molto buona - per la gara abbiamo un buon passo” : Grandissima prestazione ed ennesima dimostrazione di forza sul giro secco da parte di Fabio Quartararo, secondo classificato nelle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019. Il debuttante francese ha tirato fuori il massimo dalla propria Yamaha del Team Petronas proprio nel momento decisivo del Q2, scalzando Andrea Dovizioso dalla piazza d’onore proprio all’ultimo tentativo e inserendosi alle spalle di un ingiocabile Marc ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Austria 2019 : risultato e classifica qualifiche : Oggi si sono disputate le qualifiche del GP d’Austria 2019, la tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Spielberg. Grande spettacolo e lotta serratissima per la conquista della pole position, si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani dopo una bellissima battaglia tra Marc Marquez, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Fabio Quartararo. Di seguito la Griglia di partenza del GP d’Austria ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Austria : Vinales beffa Dovizioso nel finale - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Il pilota spagnolo della Yamaha domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Dovizioso e Marc Marquez Maverick Viñales si prepara come meglio non potrebbe alle qualifiche del Gp d’Austria, lo spagnolo infatti comanda la quarta e ultima sessione di prove libere, chiudendo di pochissimo davanti ad Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:23.983, tenendo ...

