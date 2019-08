Migranti | la Farnesina incalza la Norvegia | ' Spetta a voi dare un porto ad Ocean Viking'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 10 agosto 2019) In queste ore si proun braccio di ferro inedito tra Italia eriguardo l'assegnazione di unsicuro e l'accoglienza diraccolti da una nave umanitaria. La nave '', che nelle scorse ore ha accolto a bordo 85è gestita da due organizzazioni francesi, 'Médecins sans frontières' e 'Sos Mediterranée' ma batte bandiera norvegese. In virtù di questo 'status' il nostro Governo, attraverso una nota ufficiale inviata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ha formalmente invitato le autorità di Oslo, quale stato bandiera, ad interessarsi dell'individuazione di unsicuro di sbarco per i naufraghi attualmente a bordo della nave umanitaria. Nave '', responsabilità di unsicuro non può essere del governo italiano La nota inviata su sollecitazione del Ministero dell'Interno guidato da Matteo ...

