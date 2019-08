Meteo | aumentano afa e umidita' su tutta Italia | disagio in molte regioni

Ondata di caldo in Europa : perché aumentano le temperature? Tutto quello che c’è da sapere dal Meteo al clima - alla salute : L’Europa è alle prese con una storica Ondata di caldo che ha costretto i governi degli stati centro-occidentali a diramare allerte per la salute, esortando le persone a rinfrescarsi il più possibile per evitare gli effetti peggiori di un caldo considerato estremo. L’Ondata di caldo africano ha già provocato incendi, lasciato a terra gli aerei, piegato i binari ferroviari e portato alla chiusura delle scuole e ad allerte sulla qualità dell’aria ...