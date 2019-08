Huawei annuncia EMUI 10 su Android Q | da settembre su tutti questi smartphone

Huawei annuncia le patch di sicurezza di agosto 2019 per i suoi dispositivi Android : Huawei annuncia le patch di sicurezza di agosto 2019 per i suoi dispositivi Android: ecco quali vulnerabilità saranno corrette sulla EMUI e quali smartphone e tablet dovrebbero ricevere l'aggiornamento. L'articolo Huawei annuncia le patch di sicurezza di agosto 2019 per i suoi dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia 4G Router 2 Pro e 5G CPE Pro - due nuovi router : Il rullo di Huawei non abbassa mai la propria potenza produttiva e oggi vengono tolti i veli da due router in Cina ovvero il Huawei 4G router 2 Pro e il modello Huawei 5G CPE Pro per connettersi ad alta velocità sui network di penultima e ultima generazione. Scopriamo tutto su questa nuova coppia appena […]

Annunciati i 10 smartphone Huawei e Honor con EMUI 9.1 entro e non oltre agosto : Occorre analizzare oggi 23 luglio una lista di smartphone Huawei e Honor che possiamo considerare ufficiale a tutti gli effetti, in relazione a prodotti davvero ad un passo dall'aggiornamento EMUI 9.1. A conti fatti, si tratta di una conferma rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri a proposito di modelli come Huawei P20 e P20 Pro. Fondamentale, dunque, fermarsi un attimo e analizzare più da vicino tutte le notizie che sono emerse ad ...

Huawei annuncia l'indipendenza dagli USA entro il 2021 : Vista la situazione legata al ban, Huawei non vuole farsi trovare impreparata: entro il 2021 la casa cinese vuole rendersi completamente indipendente dalle tecnologie degli USA.

Prezzi e data di consegna in Italia di Huawei Mate 20 X 5G : device annunciato! : Annunciato per l'Italia il Huawei Mate 20 X 5G, equipaggiato con il modem Balong 5000 compatibile con i nuovi standard di rete. I pre-ordini sono partiti ieri sera 9 luglio, al prezzo lancio di 1.110,90 euro e nell'unica nuance cromatica Emerald Green. Chi interessato, potrà procedere presso MediaWorld, Amazon, Unieuro oppure attraverso il canale proprietario 'Experience Store'. Le prime consegne partiranno il 22 luglio: quanti decideranno di ...

Huawei annuncia la strategia 1+8+N per l'era 5G - con lo smartphone al centro di tutto : Huawei annuncia la strategia chiamata 1+8+N dedicata all'IoT, che si baserà fortemente sulle reti 5G e avrà lo smartphone come centro di controllo.

Huawei annuncia la EMUI 9.1 per questi 23 smartphone in Italia : ecco le date : Huawei conferma ufficialmente il rilascio di EMUI 9.1 per 23 smartphone. Scoprite insieme a noi la lista completa con la data per ogni modello.

Huawei ha annunciato il nuovo SoC di fascia media Kirin 810 con NPU Da Vinci : Huawei ha annunciato il nuovo SoC di fascia media Kirin 810 a 7 nm, è un octa-core con GPU ARM Mali-G52 MP6 e NPU Da Vinci.

Huawei annuncia il trio Nova 5 - con Kirin 810 e quadrupla fotocamera posteriore : Huawei ha presentato questa mattina in Cina la nuova serie Nova 5, con il SoC Kirin 810, quattro fotocamere posteriori e ricarica a 40 watt.

Huawei annuncia gli smartphone che vorrebbe aggiornare ad Android Q : Ecco la lista con i tanti smartphone che Huawei vorrebbe aggiornare ad Android Q 10, USA permettendo.