È stata cancellata la data di Vasto | fissata al 17 agosto | del “Jova Beach Party” | il

Skam Italia è stata cancellata : Skam Italia Fine dei “giochi” per Skam Italia : la serie di Tim Vision, dedicata al pubblico più giovane, non avrà infatti una quarta stagione. L’annuncio, diramato nelle scorse ore, è arrivato in primis dai canali social di Ludovico Bessegato, showrunner della produzione. Con l’intento di anticipare un’intervista rilasciata a La Stampa, Bessegato ha scritto un lungo messaggio nelle sue storie ...

Streghe è stata cancellata da Rai2 ma tornerà in onda a settembre con una nuova programmazione : Come già anticipato dopo il flop di ascolti della prima puntata, Streghe è stata cancellata da Rai2 e non sarà più riproposta nel palinsesto della domenica. Al suo posto, sono tornate le onnipresenti repliche di NCIS, sempre buone quando si tratta di riempire un buco nella programmazione della rete. Streghe è stata cancellata da Rai2 dopo un solo appuntamento in prima serata: la rete non ha dato il beneficio del dubbio a questa serie che già ...